Tesla’nın piyasa değeri, aralarında Toyota, BYD, Volkswagen, Mercedes-Benz ve Ferrari gibi devlerin de bulunduğu 17 büyük otomobil üreticisinin toplam değerini geride bıraktı. Ancak borsa ekranlarındaki bu devasa yükselişe rağmen, şirketin küresel satış rakamlarından gelen son veriler ciddi bir tezat oluşturuyor.

Tesla, piyasa değerinde tam 17 büyük otomobil devini geride bırakarak 1.54 trilyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. Yatırımcılar şirketi sadece otomobil üreticisi değil, yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileriyle geleceği şekillendiren bir teknoloji devi olarak görüyor. Ancak bu parlak tabloya karşın, özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında satışlarda ciddi düşüşler yaşanıyor. Çin'de yüzde 45, Avrupa'da ise yüzde 23'lük daralma dikkat çekiyor.

Tesla Model Y

TESLA'DAN OTOMOTİV DEVLERİNE FARK!

Şubat 2026 verilerine göre Tesla, 1,54 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ulaşılması güç bir noktaya çıktı. Şirketin tek başına değeri; Toyota, BYD, GM, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW, Volkswagen, Honda, Nissan, Renault, Geely, Ferrari, XPENG ve NIO’nun toplam piyasa değerinden yaklaşık 500 milyar dolar daha fazla.

Bunun en büyük nedeni ise yatırımcıların Tesla’yı sadece bir otomobil üreticisi olarak görmemesi olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka, otonom sürüş (Robotaksi) ve insansı robot projeleriyle geleceği şekillendiren bir teknoloji şirketi olarak fiyatlıyor.

Tesla Model 3

SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Borsadaki parıltılı rakamların aksine, özellikle Avrupa ve Çin pazarlarında Tesla, ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Tesla’nın ABD dışındaki en kritik pazarı olan Çin’de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında geriledi.

Avrupa’nın önde gelen 12 pazarında da teslimatlar yıllık bazda yüzde 23 düştü. Özellikle elektrikli araçların kalesi olarak bilinen Norveç’te pazar payı yüzde 21’lerden yüzde 3’lere kadar geriledi.

Şirketin ana vatanında da durum benzer; verilere göre satışlarda yüzde 17’lik bir düşüş tahmin ediliyor.

