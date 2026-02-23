Gösterişli ve ucuz ‘B-SUV’ modası! 2 milyon TL’nin altında 5 model kaldı
Normal bir arazi aracının yerden yüksek yapısı ile birlikte şehir hayatında da küçük boyutları ile sürüş kolaylığı sunan B-SUV araç tercihleri hızla artıyor. Düşük hacimli motorlara sahip B-SUV’lar; düşük MTV ve daha uygun yakıt tüketimi gibi avantajlarla da her geçen gün daha fazla tüketicinin radarına giriyor. En çok satan B-SUV otomobillere bakıldığında ise, fiyatı 2 milyon TL’nin altında 5 model öne çıkıyor.
- SUV'ler, Ocak 2026'da Türkiye'deki binek otomobil satışlarının %60,3'ünü oluşturdu.
- Fiyat avantajı ve şehir içi kullanım kolaylığı sunan B-SUV modelleri rekabette öne çıktı.
- BYD Atto 2, Hyundai Bayon ve Volkswagen Taigo, en çok satan B-SUV modelleri oldu.
- Tamamen elektrikli BYD Atto 2 ve Volvo EX30, B-SUV segmentindeki satışların %27,5'ini karşıladı.
- Listelenen B-SUV'lardan 5 model, 2 milyon TL'nin altında fiyatlarla uygun seçenekler sundu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin SUV tutkusu, Ocak 2026 verilerine de yansımıştı. Geçen ay Türkiye'de toplam 61 bin 55 adet binek otomobil satıldı. Toplam satışların 36 bin 786 adedini SUV modeller oluşturdu. “SUV” gövde tipinin payı ise yüzde 60,3 olarak gerçekleşti.
Bu arada SUV araç pazarında fiyat avantajı sunan “B-SUV” modellerinin rekabette öne çımaya başladığı görülüyor.
Altın 3 haftanın zirvesinde! Küresel piyasalarda ‘tarife’ şoku
EN ÇOK SATAN ‘B-SUV’LAR
Geçen ay toplam satışları 400 adet ve üzerinde gerçekleşen B-SUV araçlara bakıldığında, en yüksek performansa ulaşan modeller şöyle sıralanıyor:
|Model
|Satış Adedi
|BYD Atto 2
|2.382
|Hyundai Bayon
|1.220
|Volkswagen Taigo
|993
|Peugeot 2008
|795
|Nissan Juke
|640
|Volvo EX30
|587
|Volkswagen T-Cross
|522
|Opel Frontera
|519
|Citroen C3 Aircross
|491
Listeye bakıldığında en çok tercih edilen B-SUV’ların satış rakamı 7 bin 149 adet olarak gerçekleşiyor. Bu, toplam pazarın da %11,7’sini oluşturuyor.
Öte yandan BYD Atto 2 ve Volvo EX30 tamamen elektrikli modeller olup, bu iki model, B-SUV segmentindeki toplam satışın %27,5’ini karşılıyor.
NEDEN B-SUV?
B-SUV segmentindeki araçlar, normal bir arazi aracının yerden yüksek yapısını sunmakla birlikte, standart bir hatchback ile benzer boyutlarda üretiliyor. B-SUV’lar bu özelliği ile hem şehir içinde de kullanım kolaylığı sağlıyor hem de daha geniş bir iç hacim sunuyor.
Trafikte de rahat hareket kabiliyeti ve özellikle büyükşehirlerde dar park yerlerine daha kolay girmesi, büyük SUV'lara göre bu araçları daha cazip hale getiriyor.
Genellikle 1.0 veya 1.2 litrelik küçük hacimli motorlara sahip olan B-SUV’lar; düşük MTV ve daha uygun yakıt tüketimi gibi avantajlar da sunuyor.
Döviz zengini iller! Dikkat çeken İç Anadolu detayı
EN UYGUN FİYATLI B-SUV’LAR
Listede yer alan araçlara bakıldığında ise 2026 model ve sıfır km fiyatı 2 milyon TL’nin altında 5 model bulunuyor. Bu araçlar, donanım paketleri ve fiyatları şöyle:
|Sıra
|Model
|Versiyon
|Fiyat
|1
|Hyundai Bayon
|1.2 MPI 79 PS Jump
|1.490.500 TL
|2
|BYD Atto 2
|130 kW Batarya Boost
|1.624.000 TL
|3
|Nissan Juke
|1.0 Tekna
|1.700.300 TL
|4
|Opel Frontera
|44 kWh Batarya
|1.857.000 TL
|5
|Citroen C3 Aircross
|1.2 Hybrid Plus
|1.974.000 TL