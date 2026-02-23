Normal bir arazi aracının yerden yüksek yapısı ile birlikte şehir hayatında da küçük boyutları ile sürüş kolaylığı sunan B-SUV araç tercihleri hızla artıyor. Düşük hacimli motorlara sahip B-SUV’lar; düşük MTV ve daha uygun yakıt tüketimi gibi avantajlarla da her geçen gün daha fazla tüketicinin radarına giriyor. En çok satan B-SUV otomobillere bakıldığında ise, fiyatı 2 milyon TL’nin altında 5 model öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin SUV tutkusu, Ocak 2026 verilerine de yansımıştı. Geçen ay Türkiye'de toplam 61 bin 55 adet binek otomobil satıldı. Toplam satışların 36 bin 786 adedini SUV modeller oluşturdu. “SUV” gövde tipinin payı ise yüzde 60,3 olarak gerçekleşti.

Bu arada SUV araç pazarında fiyat avantajı sunan “B-SUV” modellerinin rekabette öne çımaya başladığı görülüyor.

EN ÇOK SATAN ‘B-SUV’LAR

Geçen ay toplam satışları 400 adet ve üzerinde gerçekleşen B-SUV araçlara bakıldığında, en yüksek performansa ulaşan modeller şöyle sıralanıyor:

Model Satış Adedi BYD Atto 2 2.382 Hyundai Bayon 1.220 Volkswagen Taigo 993 Peugeot 2008 795 Nissan Juke 640 Volvo EX30 587 Volkswagen T-Cross 522 Opel Frontera 519 Citroen C3 Aircross 491

Listeye bakıldığında en çok tercih edilen B-SUV’ların satış rakamı 7 bin 149 adet olarak gerçekleşiyor. Bu, toplam pazarın da %11,7’sini oluşturuyor.

Öte yandan BYD Atto 2 ve Volvo EX30 tamamen elektrikli modeller olup, bu iki model, B-SUV segmentindeki toplam satışın %27,5’ini karşılıyor.

Gösterişli ve ucuz ‘B-SUV’ modası! 2 milyon TL’nin altında 5 model kaldı

NEDEN B-SUV?

B-SUV segmentindeki araçlar, normal bir arazi aracının yerden yüksek yapısını sunmakla birlikte, standart bir hatchback ile benzer boyutlarda üretiliyor. B-SUV’lar bu özelliği ile hem şehir içinde de kullanım kolaylığı sağlıyor hem de daha geniş bir iç hacim sunuyor.

Trafikte de rahat hareket kabiliyeti ve özellikle büyükşehirlerde dar park yerlerine daha kolay girmesi, büyük SUV'lara göre bu araçları daha cazip hale getiriyor.

Genellikle 1.0 veya 1.2 litrelik küçük hacimli motorlara sahip olan B-SUV’lar; düşük MTV ve daha uygun yakıt tüketimi gibi avantajlar da sunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Döviz zengini iller! Dikkat çeken İç Anadolu detayı

EN UYGUN FİYATLI B-SUV’LAR

Listede yer alan araçlara bakıldığında ise 2026 model ve sıfır km fiyatı 2 milyon TL’nin altında 5 model bulunuyor. Bu araçlar, donanım paketleri ve fiyatları şöyle:

Sıra Model Versiyon Fiyat 1 Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump 1.490.500 TL 2 BYD Atto 2 130 kW Batarya Boost 1.624.000 TL 3 Nissan Juke 1.0 Tekna 1.700.300 TL 4 Opel Frontera 44 kWh Batarya 1.857.000 TL 5 Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid Plus 1.974.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası