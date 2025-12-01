Yılın son model hamlesi BYD’den geldi. Şehir içi kullanımda 400 km’ye ulaşan menziliyle ATTO 2, B-SUV sınıfına 1,5 milyon TL’lik fiyat etiketiyle giriş yaptı. Ulaşılabilir elektrikli otomobil rekabetinde voltaj yükseldi…

2025 yılı son çeyrek rakamlarına göre dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna gelen BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini B-SUV segmentinde konumlandırılan ATTO 2 modeliyle genişletti.

BYDden fiyat performans atağı! ATTO 2 oyuna iddialı girdi

Markanın ülkemizdeki sekizinci elektrikli ve ürün gamı içindeki dokuzuncu modeli olan ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1.529.000 TL, Comfort donanım versiyonu için ise 1.629.000 TL’lik özel lansman fiyatlarıyla vitrindeki yerini aldı.

130 kW (177 PS) gücüne sahip elektrikli motoru, 45 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile desteklenen ATTO 2, WLTP ölçümlerine göre 312 km karma menzil sağlıyor.

BYDden fiyat performans atağı! ATTO 2 oyuna iddialı girdi

Bu menzil şehir içi kullanımda 463 km’ye kadar çıkabiliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya, yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada doldurulabiliyor. BÜYÜMEMİZ DEVAM EDECEK BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ATTO 2 modelinin pazara yeni bir soluk getireceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Türkiye’de elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artarken, biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak. ‘Ulaşılabilir premium’ marka konumlandırmamız doğrultusunda, ATTO 2’nin üst düzey donanımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkarak tam elektrikli SUV segmentinde fark oluşturacağına inanıyoruz.

Bu yıl ATTO 2’nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerimizi de kullanıcılarla buluşturduk. Böylece Türkiye’de sunduğumuz model sayısı dokuza ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası