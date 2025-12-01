Hindistân, süper güç olabilirdi!..

Dünyânın en önemli ülkelerinden biri; dînler, kültürler, diller, renkler ve ırklar mozaiği olan Hindistân’a gidiyoruz inşallah...

Eski ilim ve kültür merkezlerinden ve dünyânın en önemli ülkelerinden biri; dînler, kültürler, diller, renkler ve ırklar mozaiği olan Hindistân’a, hem 07-13 Aralık 2025, hem de 21-27 Aralık 2025 târihlerinde (her ikisi de 7 gün ve 6 gece) sürecek olan (5. ve 6. seyâhatimizi) yapacağız inşâallah.

Bilindiği gibi, Arabistân Yarımadası’ndaki Mekke-i Mükerreme, İslâm nûrunun ilk parladığı mukaddes belde olup, hicrî 8. senedeki fethini takip eden ilk günlerde, şirk ve küfür karanlıklarından tamâmen temizlenmiştir.

Önce Mekke ve Medîne’yi aydınlatan bu İslâm nûru, sonra dalga dalga bütün dünyâyı tenvîr etmiştir. O’nun aydınlığında insanlar, huzûr ve saâdete koşmuşlardır. Malûm olduğu üzere, dünyânın çok geniş coğrâfî bölgelerinde, târih boyunca, çok büyük İslâm Devletleri ve göz kamaştıran parlak İslâm Medeniyetleri kurulmuştur.

Üç kıtada kurulan bütün İslâm Devletlerini, özellikle Hindistân’da kurulan Türk-İslâm Devletlerini detaylı bir şekilde öğrenmek lâzım.

Her kültür ve medeniyetin muhakkak dînî bir inanca dayandığı, ondan kuvvet alıp hayât bulduğu herkesçe ma’lûmdur.

Günümüzde Türk-İslâm Târihi’ni hakkıyla, doğru bir şekilde bilmek, ciddî bir ihtiyâç hâline gelmiştir. Şüphe yok ki, târih boyunca, geniş İslâm coğrafyasında gelmiş geçmiş bulunan yüzlerce Türk ve Müslümân hükümdârın kurdukları devletleri ve onların medeniyete katkılarını, sağlam kaynaklardan öğrenmek lâzım.

***

Bilindiği gibi, “Hindistân Cumhûriyeti”, Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan ve yüzölçümü bakımından, İngilizlerin (Hindistân, Pâkistân, Bangladeş, Keşmir ve Arakan olmak üzere) 5 parçaya bölmeleriyle, dünyâda yedinci sıraya düşen [kuzey-güney uzunluğu 3.200 km, batı-doğu uzunluğu 2.400 km], kapladığı toplam alan ise, 3.287.590 km2 bir ülkedir.

Dîni: Hindûizm ve İslâm, Resmî dili: Hindû dili ve İngilizce, Başşehri: Yeni Delhi, Para birimi ise Rupee’dir.

Nüfûs sayısı bakımından, yakın zamana kadar Çin’den sonra ikinci sırada iken, şimdi 1,5 milyarı geçerek dünyâda Çin’i geçmiş olan, milyarlık 2 ülkeden biri olup neredeyse dünyâ nüfûsunun beşte birine (%15-20’sine) sâhiptir. Nüfûsun takriben %20’si şehirlerde, %80’i köy ve kırlarda yaşamaktadır.

[Burada bir mütâlaamı da serdetmeden geçemeyeceğim: Hindistân, Pakistân, Bangladeş, Keşmîr; eğer İngilizlerin oyununa gelmeyip ayrılmasalardı, tek devlet olarak kalsalardı, takriben 1,5-2 milyarlık, sâdece Asyâ’nın değil, dünyânın 1. süper devleti olabilirlerdi. Meselâ Batı Almanyâ, çok büyük paralar harcayarak, Doğu Almanyâ ile birleşti, bu sebeple Avrupâ’nın en büyük gücü oldu.]

Halk, beş ayrı etnik gruptan meydâna gelmektedir. Bunlar: Dravitler; Aryalar; Hindûlar; Tibet-Çinli ve Moğollar; Müslümânlardır.

Kaynaklarda gösterdiklerine göre, nüfûsun %83’ü Hindû, %11’i Müslümân, %2’si Hıristiyân, %2’si Sîh, %2’si de diğer dînlere mensup ise de biz bu rakamların sıhhatli bir sayım neticesinde ortaya çıkmış rakamlar olduğu kanâatinde değiliz. Çünkü Müslümânların %15-20’ler civârında olduğunu söyleyenler vardır. [Yarınki makâlemizde de, inşâallah bu konuya devâm edelim.]

