Peygamberimizin bazı nasihatleri

Bugün ve yarınki makâlelerimizde, inşâallah, Kur’ân-ı kerîmden sonra en sahîh, en doğru, en fazîletli, en kıymetli kitâb olan “Sahîh-i Buhârî”nin çeşitli bölümlerinden bazı hadîs-i şerîflerin meâllerini nakledeceğiz. İleride inşâallah, kıymetli şerhlerden istifâde ederek, bazı hadîs-i şerîflerin de kısa kısa açıklamalarını vermek istiyoruz.

“Kim, bilerek, bana yalan bir söz isnâd ederse, Cehennem’deki yerine hâzırlansın.”(Buhârî, İlim 38) “Kim, bizim bu dînimizde, ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey merdûddur, kabûl edilmez.”(Buhârî, Sulh 5) “Sizden biriniz, kendisi için arzû edip istediği şeyi, dîn kardeşi için de arzû edip istemedikçe, gerçek anlamda îmân etmiş olmaz.”(Buhârî, Îmân 7) “Müslümân, dilinden ve elinden Müslümânların zarar görmedikleri kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”(Buhârî, Îmân 4-5) “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise, bütün vücut sağlıklı olur, eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”(Buhârî, Îmân 39) “İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de 'Utanmadıktan sonra (eğer utanmazsan) dilediğini yap!'sözüdür.”(Buhârî, Enbiyâ 54) “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabâsını kollayıp gözetsin.”(Buhârî, Edeb 12) “Şüphesiz sıdk (doğruluk) iyiliğe götürür. Şüphesiz iyilik de Cennet’e götürür. Gerçek şu ki, kişi doğru söyleyip durdukça sonunda sıddîk (dosdoğru) olur.”(Buhârî, Edeb 69) “İki ni’met vardır ki, insanların çoğu, bunların kıymetini bilemediklerinden aldanırlar. O ni’metler: Sağlık ve boş vakittir.”(Buhârî, Rikâk 1) “Vefât eden kişiyi, kabre kadar üç şey (âile fertleri, mâlı ve ameli) takip eder. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır. Âile fertleri ve mâlı geri döner, ameli ölüyle birikte kalır.”(Buhârî, Rikâk 42) “Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki ayağı arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona Cennet sözü veririm.”(Buhârî, Rikâk 23) “Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, Cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”(Buhârî, Rikâk 28) “Cennet, size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.”(Buhârî, Rikâk 29) “Şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğin şeyle amel et.”(Buhârî, Buyû 3) “Vallahi, ben, günde yetmiş defadan fazla, Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim.”(Buhârî, Daavât 3) “İki söz vardır ki dile hafîf, mîzânda sevâbı pek ağır ve Rahmân’a da sevgilidirler. Bunlar: 'Sübhânallahi ve bi-hamdihî', 'sübhânallahi’l-azîm'dir. (Allah’ı noksân sıfatlardan tenzîh edip O’na hamd ederim. Azîm olan Allah’ı tenzîh ederim.)”(Buhârî, Daavat 65) “Müslümân Müslümânın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmânına teslîm etmez. Kim, mü’minkardeşinin ihtiyâcını giderirse, Allah da onun ihtiyâcını giderir.”(Buhârî, Mezâlim 3) “Müslümânın Müslümân üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyâret etmek, cenâzeye iştirâk etmek, dâvete icâbet etmek, aksırana 'yerhamukellah'(Allah sana merhamet etsin) demek.”(Buhârî, Cenâiz 2)

