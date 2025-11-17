İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Yeni ve daha kurak bir iklim ile karşı karşıyayız. Su, her damlasını korumamız gereken bir hazine” dedi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye olağanüstü kuraklık yaşamaya devam ederken barajlar da alarm veriyor. Doluluk oranları Ankara’da yüzde 14, İstanbul’da yüzde 22, İzmir’de ise yüzde 3’ün altında. Bursa’da ise barajlarda su kalmadı.

Gazetemize konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin son 50 yılın en şiddetli kuraklık dönemlerinden birini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“İklim değişikliği sebebiyle artık kurak dönem değil, yeni ve daha kurak bir iklim ile karşı karşıyayız. Yağmurlar daha seyrek ama daha şiddetli yağacak. Bu da tarıma ve yer altı sularına faydalı olmak yerine, toprak kayması ve sellere yol açacak. Mevcut tablo, acilen su tasarrufunu ve bilimsel su yönetimini hayatımızın merkezine almamız, tarımda damlama sulama gibi modern yöntemlere geçmemiz ve su yönetimi politikalarını kökten değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Su artık sınırsız bir kaynak değil, her damlasını korumamız gereken bir hazine” diye konuştu.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise hızla suda arz ve talebin birlikte yönetilmesi anlayışına geçilmesi gerektiğini belirterek “Birçok kentimiz bu su yılına boş baraj depoları ile girdi. Bu da tehdidin önümüzdeki yıla uzayabilme riskini ortaya koyuyor. Kritik illerimizde Dönemsel Su Tasarrufu Seferberliği başlatılmalı, aşırı su kullanımı çok sıkı kontrol altına alınmalı” dedi.

Yıldız, yağmur suyu hasadı da dahil olmak üzere arıtılmış atık sular gibi ilave su kaynaklarının yaygınlaştırılması ve bu suların uygun kullanım alanlarına yönlendirilmesi önerisinde bulundu.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası