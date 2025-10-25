Kuraklıkta tarihi dönem! Ürün kayıpları yüzde 85'e ulaştı, Türkiye için risk büyüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) 2025 Eylül ayı meteorolojik kuraklık durumu haritaları yayımlandı. Haritaları değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, temmuz-ağustos-eylül döneminde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında orta ve üzeri düzeyde kuraklık görüldüğünü, ortalama sıcaklığın 21,7 dereceyle normallerin 0,8 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

Hidrolojik kuraklığın su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğine işaret eden Kadıoğlu, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere gerilediğini, bu durumun enerji üretiminde azalma, sulama kısıtlamaları ve içme suyu temini sorunları meydana getirdiğini kaydetti.

Tarımsal kuraklığın etkilerine dikkati çeken Kadıoğlu, "Bazı bölgelerde ürün kayıpları yüzde 85'e ulaştı. Bitkisel üretim tahıl ve yem hariç yüzde 5 azaldı, ayçiçeği üretimi ise yüzde 10 düştü. Toprak nemi kritik seviyelere indi ve sulama kısıtlamaları uygulandı. Kritik alanların başında Konya Havzası, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt geliyor. Bu bölgelerde ciddi su stresi ve verim kaybı yaşandı. Ayrıca yeraltı su seviyeleri ciddi biçimde düştü, Konya ve çevresinde obruk oluşumları hızla arttı" dedi.

Bu yıl ülkenin batı ve güney kesimlerinin kuraklığın şiddetli baskısı altında olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, "Kuzeydoğu bölgelerinde toparlanma görüldü. Temmuz-Eylül 2025 döneminde Türkiye'nin genel kuraklık indeksi, son 10 yıl ortalamasına göre yaklaşık yüzde 10 daha kurak seyretti. Özellikle Konya, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt gibi tarımsal üretim açısından kritik bölgelerde ciddi su stresi yaşandı. Temmuz 2025'te başlayan şiddetli kuraklık eylül sonuna kadar kümülatif olarak kötüleşti. Sadece kuzey kıyılarda hafif bir iyileşme gözlendi" ifadelerini kullandı. İklim değişikliği ve su yönetimi sorunlarının kuraklığı artıran temel faktörler olduğunun altını çizen Kadıoğlu, "2025 su yılı, Türkiye için tarihi bir kuraklık dönemi olarak kayıtlara geçmiştir" diye konuştu.

"2025 SU YILI, SON YARIM YÜZYILIN EN KURAK YILI OLDU"

Öte yandan, son su yılı olan 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihlerinde ülke genelinde ortalama 422,5 milimetre yağış kaydedildiğine işaret eden Kadıoğlu, "Bu miktar uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 26 altındadır. Ayrıca 2024 su yılına göre de yüzde 29 daha az yağış aldık, bu verilerle 2025 su yılı, son yarım yüzyılın en kurak yılı oldu" sözlerini sarf etti.

Güneydoğu Anadolu'nun son 65 yılın en düşük yağışını aldığını ve olağanüstü kuraklık yaşadığına dikkat çeken Kadıoğlu, "Bölgeye eylülde sadece 0,4 milimetre yağış düştü. Mardin, eylül ayını hiç yağış almadan tamamladı. Şanlıurfa'da yıllık toplam yağış 182,8 milimetre olarak kaydedildi. Batman ve Siirt'te de olağanüstü kuraklık yaşandı" dedi.

İç Anadolu'da da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Konya, Aksaray, Niğde, Karaman ve Kayseri'de olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Ankara, Kırşehir ve Nevşehir de kritik seviyede. Bölgede yağışlarda yüzde 35 azalma gözlendi" bilgisini paylaştı.

Marmara Bölgesi'nin son 63 yılın en düşük yağışını aldığını belirten Kadıoğlu, yağışların bölgede yüzde 34 azaldığını, eylülde ise bu azalmanın yüzde 65'e ulaştığını söyledi.