Konyaspor'da Çağdaş Atan'a veda: Yeni teknik direktör için karar
Konyaspor, kötü gidişe 'dur' diyemeyen Çağdaş Atan'la ilgili kararını verdi. İç Anadolu temsilcisinin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında galibiyet alamayan (4 mağlubiyet, 5 beraberlik) 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda Çağdaş Atan'ın ardından yeni teknik direktör için karar verildi.
- Konyaspor, devre arasında Deniz Türüç, Sander Svendson, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Adamo Nagola, Ryan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı, Portekizli orta saha Diogo Gonçalves de Konyaspor'a getirildi.
- Çağdaş Atan, Konyaspor ile çıktığı 9 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
- Yeni teknik direktör için en güçlü aday, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut.
- Palut, Konyaspor'un başında 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı.
Devre arası transfer döneminde Deniz Türüç, Sander Svendson, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Adamo Nagola, Ryan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katan, Portekizli orta saha Diogo Gonçalves'i de şehre getiren Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
İLHAN PALUT SESLERİ
Yeşil-beyazlılarda yeni teknik direktör için en güçlü aday İlhan Palut. 2021-2023 yılları arasında Konyaspor'u çalıştıran, 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan 49 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşmasına varıldığı konuşuluyor.
ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ 90 GÜNDE SÜRDÜ
Yeşil-beyazlılarda Çağdaş Atan dönemi sadece 90 gün sürdü. 45 yaşındaki hoca, Konyaspor'un başında çıktığı 9 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Atan, Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaptı.