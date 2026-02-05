Konyaspor, kötü gidişe 'dur' diyemeyen Çağdaş Atan'la ilgili kararını verdi. İç Anadolu temsilcisinin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında galibiyet alamayan (4 mağlubiyet, 5 beraberlik) 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda Çağdaş Atan'ın ardından yeni teknik direktör için karar verildi.

Devre arası transfer döneminde Deniz Türüç, Sander Svendson, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Adamo Nagola, Ryan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katan, Portekizli orta saha Diogo Gonçalves'i de şehre getiren Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Çağdaş Atan

İLHAN PALUT SESLERİ

Yeşil-beyazlılarda yeni teknik direktör için en güçlü aday İlhan Palut. 2021-2023 yılları arasında Konyaspor'u çalıştıran, 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan 49 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşmasına varıldığı konuşuluyor.

İlhan Palut, son olarak Çaykur Rizespor'da ( Haziran 2023- Kasım 2025) görev yapmıştı.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ 90 GÜNDE SÜRDÜ

Yeşil-beyazlılarda Çağdaş Atan dönemi sadece 90 gün sürdü. 45 yaşındaki hoca, Konyaspor'un başında çıktığı 9 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Atan, Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaptı.

