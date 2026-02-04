Trabzonspor'a sezon başında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kazeem Olaigbe, devre arasında Karadeniz ekibine veda etti. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ile anlaşma sağladı. Anderlecht ve Southampton altyapılarında görev yaptıktan sonra 2022 yılında profesyonel kariyerine adım atan Belçikalı sol kanat oyuncusu, artık yeşil-beyazlı takımın başarısı için mücadele edecek.

Kazeem Olaigbe

OLAIGBE'NİN KARİYERİ

Ross County, Harrogate Town ve Cercle Brugge formaları da giyen Kazeem Olaigbe, Ağustos 2025'te 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Rennes'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.

22 MAÇTA 1 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, 3 kulvarda (Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) görev 22 karşılaşmada görev yaptı. 1410 dakika süre alan Olaigbe, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

