İZSU'nun duyurusuna göre 4 Şubat Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Ana boru arızaları ve enerji kaynaklı sorunlar nedeniyle kesintiden etkilenecek mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler merak ediliyor.

İZSU, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü il genelinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, içme suyu hatlarında meydana gelen teknik arızalar ve enerji kesintileri nedeniyle belirli bölgelerde saatler sürecek kesintiler uygulanıyor. Vatandaşlar ise “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ!

İZSU tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, 4 Şubat günü İzmir’de yaşanan su kesintilerinin ana nedenleri arasında ana boru arızaları ve elektrik kaynaklı pompa sorunları yer alıyor. Özellikle içme suyu hatlarında oluşan arızalar nedeniyle bazı bölgelerde vanaların geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

İZSU İzmir su kesintisi! 4 Şubat İzmir'de sular ne zaman gelecek?

4 ŞUBAT İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Gaziemir su kesintisi:

04.02.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gediz kaynaklı enerji kesintisinden dolayı bölgeyi besleyen pompalar devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kemalpaşa su kesintisi:

04.02.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı depo çıkış vanaları kapatılmış olup belirtilen adreste su kesintisi yaşanacaktır.

Narlıdere su kesintisi:

04.02.2026 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Çamtepe mah. çağrı sokaktaki ana borudaki arızadan kaynaklı bölge hat vanası kapatılmıstır.

Seferihisar su kesintisi:

04.02.2026 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 2138 SK üzerinde oluşan ana boru arızası nedeni ile bölge suları verilememektedir.

