Dünya basını, Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir Körfez yatırımını manşetlerine taşıdı. Suudi Arabistan’ın, Türkiye’nin iki ilinde hayata geçireceği ve tam 2 milyar dolar değerindeki güneş enerjisi yatırımı, Ankara’nın enerji ve yatırım denklemindeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Proje, hem bölgesel dengeler hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de toplam 2 bin megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santrali kurmak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Projeler için imzalar atıldı.

SİVAS VE KARAMAN’DA 2 BİN MEGAVATLIK KURULUM

Anlaşma kapsamında güneş enerjisi santralleri Sivas ve Karaman’da hayata geçirilecek. İlk aşamada kurulacak santrallerin toplam kapasitesi 2 bin megavat olacak. Projelerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli katkı sağlanacak.

TOPLAM HEDEF 5 BİN MEGAVAT

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye genelinde kurulacak güneş ve rüzgar santrallerinin toplam kapasitesinin 5 bin megavata ulaşacağını paylaştı. Bu yatırımların tamamı dış finansmanla gerçekleştirilecek, krediler ise uluslararası finans kuruluşları tarafından sağlanacak.

2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı bilgisi verildi. Karaman ve Sivas’taki santrallerden 25 yıl boyunca sabit fiyatla elektrik alımı yapılacağı belirtildi. Açıklanan fiyatlar, Türkiye’deki yenilenebilir enerji projeleri arasında en düşük seviyeler arasında yer aldı.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 50

Projelerde yüzde 50 yerlilik oranı uygulanacak. Bu kapsamda Türkiye’nin elektrik ekipmanları ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor. Yatırımın, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendiren önemli adımlardan biri olduğu ifade edildi.

ARAP BASINI: TÜRKİYE BÖLGESEL DENGELERİN MERKEZİNDE

The New Arab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomik iş birliğinde Türkiye’yi merkezi bir konuma taşıdığı yazdı. Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik ağırlığının Orta Doğu genelinde belirgin şekilde arttığına değinildi.

Yazarü "Projeler, Türkiye’nin yatırım ortamına duyulan güvenin somut göstergelerinden biri" dedi.

ENERJİDE 2035 HEDEFİYLE UYUMLU ADIM

Yapılan anlaşmanın, Türkiye’nin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefiyle uyumlu olduğu aktarıldı.

