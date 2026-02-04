Ankara’da geçmeyen ishal ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki Ergin Bora, hastalığını öğrendi. Erken teşhis ve uygulanan tedavi sayesinde tamamen iyileşen Bora, moralini yüksek tutmanın sürecindeki önemine dikkat çekti.

Ergin Bora, kilo kaybı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda rektum kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrenen 55 yaşındaki hasta, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu. Bora, bunların yanı sıra moralini de yüksek tuttuğunu söyleyerek eğer umutsuz olunursa hastalığın seyrinin de olumsuz ilerleyeceğini belirtti.

BAĞIRSAKTA KİTLE TESPİT EDİLDİ

Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Anık, 55 yaşındaki hastanın kilo kaybı ve geçmeyen ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu anlattı. Anık, "Hastaya kolonoskopi yapıldığında da rektumda, yani kalın bağırsağın son 15 santimetrelik bölümünde bir kitle tespit edildi. Oradan alınan biyopsi sonucu da maalesef kanser ile uyumlu geldi. Hastaya biz rektum kanseri olduğu için ameliyat öncesinde total neoadjuvan tedavi dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Kemoterapi, kemoradyoterapisini tamamladıktan sonra cerrahiye verdik ve hasta şimdi iyileşti ve takiplerde 3 aylık aralıklarla bize takibe geliyor. Hasta tamamen küre oldu" şeklinde konuştu.

‘GEÇER’ DEMEDİ, DOKTORA BAŞVUYRDU

Hastaların önemsemedikleri şikayetlerin ileride büyük problemlere yol açabileceğini belirten Anık, "Hasta aslında çoğumuzun ihmal ettiği, 'ishal aman geçer dediği' süreçte öyle bir ihmalkarlıkta bulunmadı ve doktora başvurdu. Kolonoskopide de bu dönemde daha uzak yerlere yayılmadan yarası daha bölgeselken tespit edildi ve bu sayede tamamen iyileşebildi. Kolon kanseri zaten çok sinsi ilerleyen bir kanser türü. Hastalar yıllarca geçmeyen karın ağrıları, ishal kabızlık dönemleri olabiliyor. Bunları ihmal etmemelerini öneriyoruz. Yine dışkı çapında incelmeler, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, büyük tuvalette kırmızı kan gördüklerinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

50 YAŞINDAN SONRA ÖZELLİKLE DİKKAT

Kanser taramalarının yapılması gerektiğine de dikkati çeken Anık, "Tüm bu şikayetleri beklemeden aslında dünyada hem kadın hem erkek cinsiyette üçüncü sıklıkta görülen bir kanser türü olduğu için hiçbir şikayeti beklemeden de 50 yaşından sonra mutlaka herkesin kolonoskopi yapılmak üzere bir gastroenteroloji uzmanına başvurmasını öneriyoruz" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Anık, erken teşhisin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Erken teşhis hastanın hayat kalitesini ve yaşam tarzını tamamen değiştiriyor. Eğer hasta 50 yaşına gelip bir kolonoskopi yaptırırsa hiç kanser gelişmeden de o polip dediğimiz kanser öncülü lezyonlar çıkarılıp tamamen hastayı kanserden kurtarabiliriz, önleyebiliriz. Kanser erken evredeyse de diğer organlara yayılmadan tamamen kür şansı olabilir. Erken teşhis bu nedenle çok önemli. Hatta ailede kolon kanseri öyküsü varsa 50 yaşını beklemeden daha erken doktora başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü son yıllarda da 40-50 yaş arasında kolon kanseri vakasında yüzde 20 artış var. O yüzden Avrupa ve Amerika artık bu tarama yaşını 45 yaşına çekti. Kadın erkek tüm hastalarımız lütfen 50 yaşında en az bir kolonoskopi yapılmak üzere gastroenteroloji uzmanına başvursunlar."

"KENDİ KENDİME MORAL VERDİM"

55 yaşındaki hasta Ergin Bora ise, kanser olduğunu öğrendiğinde umudunu kaybetmediğini belirterek erken teşhis nedeniyle içinin rahat olduğunu söyledi. Bora, "Vallahi şimdi yara dediler. Ben biliyordum kanser olduğum için hiç üzülmedim. Zaten üzülürsen temelli yıkılırsın. Kendi kendime moral verdim. Dedim inşallah atlatırım ben bu hastalığı. Hocalarım sayesinde atlattım" dedi.

Hastalığı sürecinde halsizlik yaşadığını dile getiren Bora, "90 kilo geliyordum. 73 kiloya indim. En az 20 kilo verdim" diye konuştu.

