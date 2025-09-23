Fışkırır tarzda kusuyordu… Ailesi doktora götürünce gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'de evinde oynarken kafa travması geçiren Çınar bebek, ailesi tarafından fark edilerek hastaneye kısa zamanda ulaştırıldı. Burada Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Çağlar Öztürk tarafından yapılan değerlendirmede beyin kanaması tespit edildi. Opr. Dr. Özden Çağlar Öztürk, vakit kaybedilmeden müdahale edilmesi gerektiğini belirterek acil ameliyat kararı aldı.

SEFERBERLİK İLE HAYATA DÖNDÜ

Ameliyat süreci için hastane personeli de seferber oldu. Cerrahi ekip, anestezi uzmanları, hemşireler ve teknik destek birimleri koordineli bir şekilde çalışarak Çınar bebeğin ameliyata hazırlanmasını sağladı. Bu süreçte hastane yönetimi de Çınar bebeği yakından takip ederek aileye destek oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından Çınar bebeğin tedavisi Dr. Özden Çağlar Öztürk ve ekibi gözetiminde devam ediyor. Dr. Çağlar Öztürk kritik sürecin atlatıldığı ve umut verici gelişmeler yaşandığını belirtti.

"FIŞKIRIR TARZDA KUSMAYA DİKKAT"

Uyarılarda bulunan Opr. Dr. Özden Çağlar Öztürk, "Ev içinde gerçekleşen çocuk kafa travmalarında bizim için en önemli olan şey, travma sonrasında fışkırır tarzda kusma olup olmadığı, bilinç bulanıklığı, şuur kaybı ve nöbet geçirip geçirmediğidir. Bazen bunların hiçbiri olmasa da çok şiddetli, daha önce hiç olmayan baş ağrısı tarif etmesi de bu belirtiler içindedir. Tabii bu her yaş grubunda mümkün olmayabiliyor. Fakat bebek hastalarda bizim için en önemli bulgu genelde fışkırır tarzda kusmadır. Kusması olmuyorsa, çok yüksek enerjili bir travma olduğuna inanmıyorsak tomografi istemiyoruz. İlk etapta takip öneriyoruz ama travmadan sonra, bu hastamızda olduğu gibi, ilk yarım saatte tekrarlayıcı şekilde acile geldiğinde hasta 4-5 defa fışkırır tarzda kustu. Bu tip kusmalar bizim için kafa içi basınç olduğunu gösterir ve bunu çok önemseriz; hızlıca tomografi isteriz" dedi.

BEYİN KANAMASINDA KRİTİK EŞİK, UZMANI UYARDI

Bazı beyin kanamalarını takip altında tuttuklarını ifade eden Öztürk şunları söyledi:

"Bazılarını ise çok önemseyip çok hızlı bir şekilde ameliyat etmemiz gerekiyor. Bu bebeğimizde de böyle bir kanama vardı. Beyin zarının üzerinde bir kanama vardı. Bizim için cerrahi sınır 10 mm'dir. Bu çocuğumuzda ilk tomografide 18 mm kanama vardı. Neredeyse cerrahi sınırımızın iki katı. Ameliyata girmeden önceki ikinci tomografide ise 24 mm kanama vardı. Yani cerrahi sınırımızın 2,5 katı. Hastamızın tekrarlayıcı kusmaları artmaya başlayınca hemen ameliyata aldık. Normalde biz erişkinlerde 11 mm'nin üzerindeki bir kanama bizim şuurumuzu da bulandırır, bilincimizi kapatır ve bizi kötü hale sokar. Çocuk beyinleri bu konuda biraz daha elastik olduğu için bu tip kanamaları daha tolere edebiliyor. Özellikle bıngıldağı kapanmamış çocuklarda kafa içi basıncı erişkinlere göre daha geç artıyor. Bu anlamda fışkırır tarzda kusmalar, bebek ve çocukluk çağında kafa travması sonrası bizim için çok önemlidir. Hayati tehlike açısından bir an önce tedavisi yapılmalıdır. Yoksa ameliyat sonrası felç ya da vücutta kalıntı kalması durumlarının önüne geçilmiş olur. Bu anlamda ne kadar hızlı hareket edersek o kadar az kalıcı hasar kalır."

KAFASINDA ŞİŞLİK OLUŞTUYSA, AĞLIYOR VE HUZURSUZSA…

Kafa çarpma durumlarında anne ve babalar, çocuğun ev içinde travma yaşamaması için bazı önlemler alması gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Mesela televizyonun sabitlenmesi gibi... Buna benzer önlemler ev içinde mutlaka alınmalıdır. Her şeye rağmen bir kafa travması olduğunda, özellikle bize çok sorulan "Çocuğum kafasını masaya çarptı, kızarıklık oldu. Ne yapmamız gerekiyor?" gibi sorulardır. Burada çocukta kusma yoksa, baş ağrısı ya da farklı bir bilinç kaybı gibi bir durum yoksa bu önemsenecek bir durum değildir. Fakat kafasında çok yoğun şişlik oluştuysa, morarma olduysa, ağlaması sıklaştıysa, huzursuzsa, hele de kusması varsa bir an önce acile gelip uzman doktorun değerlendirmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

ÇINAR BEBEĞİN AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Yaşadıklarını bir yandan üzüntülü bir yanda da sevinçli bir şekilde anlatan Çınar bebeğin ailesi ise "Bebeğimizi hastaneye getirdiğimizde beyin kanaması geçirdiğini bilmiyorduk. Doktorumuz Çağlar hocamızın muayene sonrası yaptığı değerlendirme sonucunda acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Biz ameliyat denilince büyük bir şok yaşadık fakat hastaneye geldiğimizden itibaren Darıca hastanesinin çalışanından yönetimine kadar hepsi yanımızda oldu moral vererek destek oldu. Bebeğimizin durumu şu anda çok iyi. Bu anlamda bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle başarılı bir ameliyat gerçekleştirerek bizi sevince boğan Çağlar hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.