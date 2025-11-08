Araştırmalar ortaya koydu: Dört kişiden birinin kronik hastalığı var

ZİYNETİ KOCABIYIK - Philips Türkiye’nin Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Sağlık Trendleri Araştırması”nın beşinci edisyonu, toplumun sağlık algısındaki dönüşümünü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları Türkiye’de kişilerin artık sağlığı yalnızca hastalıkla ilişkilendirmediğini “iyi olma hâlini” de önemsediklerini gösteriyor. Ancak buna rağmen “sağlıklı hisseden” kişilerin oranı giderek düşüyor.

2019’da toplumun yüzde 89’u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken, 2025’te bu oran yüzde 62’ye geriledi. Buna karşın toplumun yüzde 84’ü sağlıklı kalmak için çaba gösterdiğini, yüzde 78’i doktor tavsiyelerine uyduğunu, yüzde 73’ü ise sağlığı için gerekli harcamayı yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

İşte sonuçlardan bazıları: