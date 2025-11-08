Araştırmalar ortaya koydu: Dört kişiden birinin kronik hastalığı var
Philips Türkiye ve Ipsos’un beşinci Sağlık Trendleri Araştırması, toplumun sağlık algısındaki dönüşümü gözler önüne seriyor. Artık “sağlık” yalnızca hastalıkla değil, “iyi olma hâliyle” de tanımlanıyor. Ancak kendini sağlıklı hissedenlerin oranı 2019’daki yüzde 89’dan 2025’te yüzde 62’ye geriledi. Toplum sağlığına önem veriyor, ama iyi hissetme düzeyi düşüyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Philips Türkiye’nin Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Sağlık Trendleri Araştırması”nın beşinci edisyonu, toplumun sağlık algısındaki dönüşümünü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.
Araştırma sonuçları Türkiye’de kişilerin artık sağlığı yalnızca hastalıkla ilişkilendirmediğini “iyi olma hâlini” de önemsediklerini gösteriyor. Ancak buna rağmen “sağlıklı hisseden” kişilerin oranı giderek düşüyor.
2019’da toplumun yüzde 89’u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken, 2025’te bu oran yüzde 62’ye geriledi. Buna karşın toplumun yüzde 84’ü sağlıklı kalmak için çaba gösterdiğini, yüzde 78’i doktor tavsiyelerine uyduğunu, yüzde 73’ü ise sağlığı için gerekli harcamayı yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
İşte sonuçlardan bazıları:
- Toplumun dörtte biri kronik bir sağlık problemiyle yaşıyor.
- Toplumun yüzde 61’i sağlıklı yaşam (longevity) konusunda detaylı bilgiye sahip; yüzde 55’i dengeli beslenmeye, yüzde 51’i uyku düzenine dikkat ediyor.
- Kalp sağlığı için düzenli kontrole gidenlerin oranı yüzde 29, çocuklarının kalp sağlığını düzenli kontrol ettiren ebeveyn oranı yüzde 45’e ulaştı.
- Ağız ve diş sağlığının kalp sağlığı ile ilişkili olduğu düşünenlerin oranı yüzde 56’dan yüzde 68’e yükseldi.
- Katılımcıların yüzde 81’i ise ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla ilişkili olduğunu düşünüyor.
- Sağlık merkezi seçiminde en belirleyici faktör doktor kadrosunun kalitesi (yüzde 36); teknolojik altyapıya verilen önem ise artış gösterdi (yüzde 17).