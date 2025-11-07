Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ağız sağlığında devrim: Çürük dişi onaran jel geliştirildi

Ağız sağlığında devrim: Çürük dişi onaran jel geliştirildi
İngiliz bilim insanları, diş minesini onaran ve yeniden oluşturan protein bazlı bir jel geliştirdi. Nottingham Üniversitesi ekibi, özellikle bebeklerde doğal mine gelişimini taklit eden bu buluşun diş çürüklerini önlemede ve ağız sağlığını korumada çığır açabileceğini belirtiyor.

İngiliz bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir jel sayesinde diş çürüklerinin tedavisinde çığır açabilecek bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Nottingham Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, diş minesini onarmaya ve yeniden oluşturmasına yardımcı olabilecek özel bir jel geliştirdi. Nature Communications adlı prestijli akademik dergide yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, protein bazlı bu yeni madde, bebeklerde diş minesinin doğal olarak gelişmesini sağlayan mekanizmaları taklit edebiliyor.

DİŞ MİNESİNDEKİ HASARLARI GİDERİYOR

Araştırmanın başında yer alan Biyomedikal Mühendislik ve Biyomalzemeler Profesörü Alvaro Mata, çalışmaların umut verici olduğunu belirterek, “İlk ürünümüzün önümüzdeki yıl piyasaya sunulmasını hedefliyoruz. Bu jel, diş minesindeki hasarları onararak sadece diş sağlığını korumakla kalmayacak, aynı zamanda diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi sistemik sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabilecek ağız sağlığı problemlerine çözüm sunacak” dedi.

Diş minesinin bozulması, yalnızca çürük oluşumuna yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin genel sağlık durumunu da etkileyebiliyor.

Bu nedenle bilim insanları, geliştirilen jel ile hem estetik hem de fonksiyonel açıdan diş sağlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

 

