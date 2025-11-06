Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kışın artan karın ağrılarına dikkat! Uzmanı net bir dille uyardı

Kışın artan karın ağrılarına dikkat! Uzmanı net bir dille uyardı

- Güncelleme:
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Tümen, kış aylarında artan yağlı ve ağır beslenme alışkanlıklarının safra kesesi taşlarını tetiklediğini söyledi. Tümen, “Karın ağrılarını hafife almayın, erken teşhis hayat kurtarır” uyarısında bulundu.

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte sofraların da değiştiği ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Tümen, önemli bilgiler aktardı. 

KIŞ AYLARINDA KARIN AĞRISI ARTIYORSA…

Dr. Tümen "Daha yağlı, ağır ve kalorili yiyeceklerin tüketilmesi, safra kesesi problemlerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında artan karın ağrısı şikayetlerinin sadece "gaz sancısı" olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Kış aylarında insanlar daha yağlı ve ağır yemeklere yöneliyor, aynı zamanda su tüketimi azalıyor. Bu durum safranın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Özellikle yemek sonrası sağ üst karın bölgesinde başlayan ağrılar, bulantı, hazımsızlık gibi şikayetler varsa bu tablo artık ciddiye alınmalıdır" dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Tümen, erken teşhisin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Safra kesesi hastalıklarında erken tanı, ameliyatın zamanlamasını belirlemede çok önemli. Taşın tıkanmaya yol açtığı hastalarda acil cerrahi gerekebiliyor. Günümüzde laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılan safra kesesi ameliyatlarında hastalar çok kısa sürede iyileşip günlük yaşamlarına dönebiliyor. Hastaların çoğunda şikayetler uzun süredir oluyor. Ancak genellikle geçer düşüncesiyle tedavi erteleniyor. Oysa bu ağrılar vücudun ciddi bir uyarısıdır. Safra kesesi iltihaplandığında ya da taş safra kanalına düştüğünde tablo hızla ağırlaşabilir. Erken cerrahi müdahale hayat kurtarır."

 

