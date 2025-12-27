Müjde: Kadın ve genç istihdamı desteğinde süre uzatıldı!

Hükûmet, SGK aracılığıyla işverenlere 15’ten fazla farklı kalemden teşvik ve destek sunuyor. Rakamlar ise dudak uçuklatacak cinsten; geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı 296.242.713 TL’yi aşmış durumda.

Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilen bu dev bütçe; sadece işsizliği önlemekle kalmıyor, aynı zamanda kayıtlı istihdamı artırıyor ve stratejik yatırımları canlandırıyor. Bahse konu teşviklerden işverenler için son derece cazip olan kadın ve genç işçi istihdamını öngören teşvikten son faydalanma tarihi bu sene sonunda bitmektedir. Hâl böyle olunca çok sayıda okurumuz bu teşvikin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak etmekte ve gündeme getirmemizi talep etmektedir.

İşverenlerin merakla beklediği o kritik Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yürütülen ve süresi dolmak üzere olan en cazip istihdam desteği, yeni yılda da hız kesmeden devam edecek.

İşte milyonlarca işvereni ve iş arayan binlerce genci, kadını ilgilendiren dev teşvik paketinin ayrıntıları...

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMI

Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik hayatımızı şekillendirecek olan OVP (Orta Vadeli Program) ile Kalkınma Palanına bakıldığında hâlen uygulanmakta olan çok sayıda teşvik ve desteğin etki analizi yapılması öngörülmektedir. Böylece kafa karışıklığına yol açan çok sayıdaki teşvik/desteğin uygulamasına neşter atılacaktır. Nihayetinde bunlardan etkin olmayanların sonlandırılması, uygulanmaya devam edilecek olanların ise daha sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması öngörülmektedir.

Gerek OVP gerekse Kalkınma Palanında özellikle kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlıklarının daha da artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

BELİRSİZLİK BİTTİ: 2026 SONUNA KADAR GEÇERLİ

Özellikle kadın ve gençlerin iş gücüne katılımını hedefleyen, piyasanın en çok rağbet gösterdiği teşvikte "Süre doluyor mu?" endişesi hâkimdi. Orta Vadeli Program (OVP) ve Kalkınma Planı kapsamında yapılan analizler, etkin olmayan teşviklerin eleneceğini ancak kadın, genç ve engelli istihdamına yönelik desteklerin "vazgeçilmez" olduğunu ortaya koydu. Beklenen haber geldi: Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu teşvik 2026 yıl sonuna kadar uzatıldı.

"TAVAN" SINIRI YOK: DİĞER TEŞVİKLERDEN ÇOK DAHA CAZİP!

Bu teşviki diğerlerinden ayıran en büyük fark, sağladığı maddi avantajın büyüklüğü. Çoğu destek sadece asgari ücret üzerinden hesaplanırken, bu teşvikte Prime Esas Kazanç (PEK) üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primleri karşılanıyor. 31.12.2025 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (5.396,14 ila 40.471,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 2026 yılında geçerli olan yeni asgari ücret göz önünde bulundurulduğunda fondan karşılanacak bu destek miktarı daha da artacaktır.

Bu bağlamda özellikle yüksek ücretli işçilere yapılan tüm ödemelerin SGK prim tavanına kadar olan kısmı için bu teşvikten faydalanmanın mümkün olması mezkûr teşviki son derece cazip kılmaktadır. Zira diğer teşvik ve desteklerin çoğunda sadece asgari ücrete kadar olan kısım kapsamda yer almaktadır. 2024 yılı itibarıyla bu teşvik nedeniyle işverenlere 18.193.512.812 TL ödeme yapılmıştır. Ödemeler işverenlerin SGK’ya ödeyeceği primlere mahsuben yapılmaktadır.

KİMLER, NASIL FAYDALANABİLİR?

Teşvikten yararlanmak için hem işçinin hem de işverenin belirli şartları sağlaması gerekiyor:

İşçi Yönünden Şartlar:

18 yaşından büyük olması,

İşe girişten önceki son 6 ayda SGK’ya bildirilmemiş (işsiz) olması,

Fiilen ilgili iş yerinde çalışması.

İşveren Yönünden Şartlar:

Sadece özel sektör işvereni olmak,

Çalışanın, mevcut ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

olarak istihdam edilmesi, SGK’ya prim borcu veya idari para cezası bulunmaması,

Bildirgelerin yasal süresi içinde verilmiş ve primlerin ödenmiş olması.

Destek süreleri kişinin profiline göre esneklik gösteriyor:

Kadınlar (18+yaş): 24 ila 54 ay arası,

24 ila 54 ay arası, Genç Erkekler (18-29 yaş): 24 ila 54 ay arası,

24 ila 54 ay arası, Yetişkin Erkekler (29+yaş): 6 ila 30 ay arası destek.

6 ila 30 ay arası destek. Mesleki Eğitim ve Kurs Belgesi: Mesleki yeterlilik belgesi veya kurs bitirme belgesi olanlara ek 12 ay,

Mesleki yeterlilik belgesi veya kurs bitirme belgesi olanlara ek 12 ay, İŞKUR Bonusu: İşe alınan kişi İŞKUR’a kayıtlı ise destek süresine 6 ay daha ekleniyor.

