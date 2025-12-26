Sibirya soğukları Orta Avrupa üzerinde yurda giriş yapacak. Soğuk hava ile beraber birçok ilde kar yağışı da etkili olacak. Meteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 6-7 derece düşeceğini açıkladı. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağacak mı soruna da cevap verdi.

Yurdun genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ile beraber hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu.

CNN'e konuşan Meteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi günü ile beraber Sibirya soğuklarının Orta Avrupa üzerinden yurda giriş yapacağını belirtti.

Uzman isim, soğuk hava ile beraber birçok bölgede kar yağışının da etkili bir biçimde süreceğini ifade etti.

Orhan Şen "Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 7-8 derece düşecek" sözlerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? Diğer bölgelerde etkili olan soğuk havanın İstanbul'da da baş göstereceğinin altını çizen Şen "İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek" dedi.

Şen "İstanbul'da kar biraz zor görünüyor. Pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur görünebilir. Yılın sonunda da pek kar görünmüyor" sözlerine yer verdi.

Ankara'da kar yağacak mı? Orhan Şen, kar yağışının orta Anadolu'da yoğun olacağını vurgulayarak "Ankara'da sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşecek. Ankara'da cumartesi kar başlıyor, pazar günü etkisini arttıracak hatta beyaza bürünebilir" şeklinde konuştu.

YURDU KAR KAPLAYACKA Akdeniz, kıyı Ege ve Trakya hariç diğer bölgelerde kar yağışı beklendiğini dile getiren Şen "Marmara'nın doğusunda kar yağışı etkili olacak. Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak. Batı Karadeniz'de kar yoğun şekilde görünüyor, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kastamonu dahil olmak üzere" açıklamasında bulundu.

Şen "Buradaki vatandaşlar özellik cumartesi ile pazar günü dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI SÜRECEK Soğuk havanın cumartesi akşamı ile beraber bütün ülkede 10-12 gün etkili olacağını ifade eden Şen "Bu genel soğuk hava devam edecek gibi görünüyor" dedi.

