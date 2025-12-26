Stranger Things’in final sezonuna ait yeni bölümlerin yayın takvimi netleşti. Netflix ve Duffer Kardeşler’in paylaştığı bilgilerle birlikte, dizinin final bölümü ve bölüm süreleri belli oldu.

Netflix’in küresel ölçekte en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Things, beşinci sezonuyla izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Final sezonunun parça parça yayınlanmasıyla birlikte, dizinin son bölümlerinin ne zaman izlenebileceği ve finalin hangi tarihte ekrana geleceği merak konusu oldu.

STRANGER THINGS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Stranger Things’in final sezonu üç aşamalı bir yayın planı ile izleyiciye sunuluyor. İlk dört bölüm kasım ayında yayınlanırken, ikinci kısım olarak adlandırılan 5, 6 ve 7. bölümler 26 Aralık 2025 itibarıyla Netflix kütüphanesine eklendi. Bu bölümler, Hawkins ekibinin Vecna ile mücadelesini daha da derinleştiren olaylara sahne oluyor.

Final bölümü ise ayrı bir tarih için planlandı. Duffer Kardeşler’in açıklamalarına göre dizinin son bölümü, yıl bitmeden izleyiciyle buluşacak ve izleyiciler Stranger Things evrenine veda edecek.

Stranger Things final bölümü ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

STRANGER THINGS 5. SEZONUN FİNAL TARİHİ

Netflix tarafından paylaşılan resmi yayın takvimine göre Stranger Things 5. sezon finali, 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. Bu tarih, dizinin sekizinci ve son bölümünün izleyiciyle buluşacağı gün olarak açıklandı.

STRANGER THINGS 5. SEZON 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Stranger Things’in 5. sezon 8. bölümü, yani final bölümü, 31 Aralık 2025 gecesi Netflix’te erişime açılacak. Yaklaşık 2 saat 8 dakika süreceği açıklanan bu bölüm, dizinin en uzun bölümü olarak öne çıkıyor.

Stranger Things final bölümü ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

Final bölümünde Eleven ve arkadaşlarının kaderi netleşirken, Hawkins kasabasını etkileyen doğaüstü olayların da kalıcı şekilde son bulması bekleniyor. Yapımcılar, bu bölümün serinin duygusal ve hikayeaçısından en yoğun bölümü olacağını açıklamıştı.

