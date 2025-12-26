MHK Genel Müdürü muradına erdi!

İki defa MHK Başkanı oldu! Hayatta bir muradı varmış! Her iki gelişinde de bunu sağlamayı başardı!

Koyduğu hedef şu; "Benim olduğum yerde hiçbir Türk hakemi, Dünya Kupası'na gidemez. Ben, buna müsaade etmem!"

1) 2022 Dünya Kupası'na Cüneyt Çakır gidiyordu. Elinden geleni yaptı, mani oldu. Üst üste altıncı turnuvaya gitmesini engelledi.

2) 2026 Dünya Kupası'na Halil Umut Meler, gidebilirdi. Son 2024 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalmıştı. Dünya Kupası'na gitmemesi için her türlü mobbingi denedi. Ekibini dağıttı, yıpranacağı maçları seçti. Ve onun da gidememesini sağladı.

Kendisinin seçtiği FIFA hakemlerinin de hâli ortada!

FIFA hakeminin VAR istatistiği!

Oğuzhan Çakır, bir yıldır FIFA kokardı taşıyor. Bugüne kadar yönettiği maçlarda toplam 15 penaltı çaldı.

- 12 penaltıyı VAR verdirdi.

- 1 penaltıyı yardımcı hakemi verdirdi.

- 1 penaltıyı kendisi çaldı, onda maç yarım kaldı. (G.Saray-A. Demir)

- 1 penaltıyı kendi iradesiyle çalabildi.

Hangi gözlemciler, hangi maçlara gitmiyorlar?

MHK'nın yeni bir uygulaması var; Süper Lig'de her maça gözlemci göndermiyor!

Gözlemci maçı evde, televizyondan gözlüyor.

Yalnız dikkat edin; iki gözlemci yok, yani biri TV'den, biri stattan değil!

MHK; hangi maçta gözlemci var, hangisinde yok bunu açıklamıyor.

Burada sorulması gereken sorular var;

1) Maça gidecek veya TV'den seyredecek gözlemci nasıl seçiliyor?

2) Gözlemcinin olacağı, olmayacağı maç, neye göre seçiliyor?

3) Bazı hakemler, bazı gözlemcilerle karşılaşmak mı istemiyorlar?

4) Gözlemci; TV'den, kameralara yansımayan 4. hakemi, yardımcıları nasıl değerlendirebiliyor?

MHK'nın VAR tutarsızlıkları!

MHK, bir aydınlanma yaşadı! Bir anda bazı hakemlerin VAR olabileceklerini kanaat getirdi.

TURGUT DOMAN: Süper Ligde ilk 13 hafta VAR görevi alamamış. 14, 15, 16 ve 17. haftalarda üst üste VAR görevi aldı.

CİHAN AYDIN: İlk 12 hafta VAR görevi yok. 13, 14, 15 ve 17. haftalarda VAR odasında.

Geçen hafta, görev verilmeyen FIFA VAR'ları yazmıştık. Hayatında bir tane 1. Lig maçı olmayanlar, VAR odasında.

Gelin; MHK'nın bu sezon Süper Lig'de gözü kapalı maç verdiği bazı hakemlerin VAR'daki görev sayılarına bakalım;

ADNAN DENİZ KAYATEPE: Sıfır

ALİ YILMAZ: Sıfır

ALPER AKARSU: Sıfır

BATUHAN KOLAK: Sıfır

ÇAĞDAŞ ALTAY: Sıfır

MEHMET TÜRKMEN: Sıfır

OĞUZHAN AKSU: Sıfır

OĞUZHAN ÇAKIR: Sıfır

OZAN ERGÜN: Sıfır

ZORBAY KÜÇÜK: Sıfır

Kupada tek bir derdimiz var!

Türkiye Kupası'nın formatı, her sezon değişiyor. İlgi ve kalite yükselmiyor!

Yeri geldi; hep güçlü takımlar, güçsüz takımları iç sahada ağırladı.

Son olarak da kupada ilk maçın bir "derbi" olduğuna şahit olduk! Neler denenmedi ki!

Kulüplerin, yayıncı kuruluşun, TFF'nin, sponsorun ortak bir noktada buluşmaları kolay değil. Menfaatlerini gözetmekte; taraflar haklılar.

Herkes biliyor ki, arzu edilen şu; yarı finalde ya da finalde 4 büyüklerin karşılaşması. Daha doğrusu G.Saray ve F.Bahçe'nin final oynaması.

Bahis, insana neler yaptırıyor?

Siirt'te 32 yaşında bir zanlı, geçen hafta komşusunu bahis borcu için öldürüp altınlarını çalmıştı. Bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, pek çok defa maaşını yatırdığını, çok yüksek miktarda paralar kaybettiğini belirten zanlı Ş.K., şu çarpıcı ifadeleri kullanıyor:

"Bugün olmuş halen oynamaya devam ediyorum. En son iki gün önce yine bahis oynadım, şu an olsa yine oynarım. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti ancak bu karar bir anda aldığım bir karar değildi."

Cinayet işlemiş, bahis oynuyor! Yakalanmış, cinayeti itiraf etmiş, tutuklanacak; "yine oynarım" diyor.