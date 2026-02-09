Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocak ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık net alım yaptı. BİST 100 endeksi tarihi rekor seviyelere koşarken, yabancıların en çok aldığı 10 hisse de belli oldu. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayında tarihi bir yükselişe imza atarak %22 milyon 88 prime yapmış ve 13.838 puandan kapanmıştı. Geçen ay gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri de belli oldu.

Buna göre yabancı yatırımcılar BİST'te 2026 yılının ocak ayında 1 milyar 993 milyon 910 bin dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

EN ÇOK ALINAN 10 HİSSE

Geçen ay yabancılar en çok şu hisseleri topladı:

-AKBNK: 266 milyon 710 bin dolar

-KCHOL: 217 milyon 686 bin dolar

-YKBNK: 200 milyon 981 bin dolar

-TUPRS: 199 milyon 607 bin dolar

-GARAN: 158 milyon 287 bin dolar

-EREGL: 78 milyon 205 bin dolar

-ASTOR: 69 milyon 446 bin dolar

-TCELL: 68 milyon 122 bin dolar

-ISCTR: 67 milyon 403 bin dolar

-MGROS: 55 milyon 624 bin dolar

Borsa rekorlara koşuyor! İşte yabancının en çok aldığı 10 hisse

EN ÇOK SATILAN 10 HİSSE

Yabancıların en çok satım yaptığı 10 hisse işe şöyle sıralandı:

-SASA: 141 milyon 628 bin dolar

-PASEU: 52 milyon 769 bin dolar

-BIMAS: 35 milyon 195 bin dolar

-GENIL: 20 milyon 618 bin dolar

-TERA: 13 milyon 629 bin dolar

-TURSG: 9 milyon 839 bin dolar

-KUYAS: 8 milyon 615 bin dolar

-KRDMD: 7 milyon 752 bin dolar

-POLTK: 6 milyon 323 bin dolar

-RALYH: 6 milyon 239 bin dolar

Haberle İlgili Daha Fazlası