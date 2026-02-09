Borsa rekorlara koşuyor! İşte yabancının en çok aldığı 10 hisse
Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocak ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık net alım yaptı. BİST 100 endeksi tarihi rekor seviyelere koşarken, yabancıların en çok aldığı 10 hisse de belli oldu. İşte detaylar…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayında tarihi bir yükselişe imza atarak %22 milyon 88 prime yapmış ve 13.838 puandan kapanmıştı. Geçen ay gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri de belli oldu.
Buna göre yabancı yatırımcılar BİST'te 2026 yılının ocak ayında 1 milyar 993 milyon 910 bin dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
EN ÇOK ALINAN 10 HİSSE
Geçen ay yabancılar en çok şu hisseleri topladı:
-AKBNK: 266 milyon 710 bin dolar
-KCHOL: 217 milyon 686 bin dolar
-YKBNK: 200 milyon 981 bin dolar
-TUPRS: 199 milyon 607 bin dolar
-GARAN: 158 milyon 287 bin dolar
-EREGL: 78 milyon 205 bin dolar
-ASTOR: 69 milyon 446 bin dolar
-TCELL: 68 milyon 122 bin dolar
-ISCTR: 67 milyon 403 bin dolar
-MGROS: 55 milyon 624 bin dolar
EN ÇOK SATILAN 10 HİSSE
Yabancıların en çok satım yaptığı 10 hisse işe şöyle sıralandı:
-SASA: 141 milyon 628 bin dolar
-PASEU: 52 milyon 769 bin dolar
-BIMAS: 35 milyon 195 bin dolar
-GENIL: 20 milyon 618 bin dolar
-TERA: 13 milyon 629 bin dolar
-TURSG: 9 milyon 839 bin dolar
-KUYAS: 8 milyon 615 bin dolar
-KRDMD: 7 milyon 752 bin dolar
-POLTK: 6 milyon 323 bin dolar
-RALYH: 6 milyon 239 bin dolar