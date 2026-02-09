Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden uyarılar peş peşe sıraladı. Meteoroloji, Marmara’da akşam saatlerinden sonra şiddetli fırtına beklendiğini, fırtınanın etkisinin yarın akşam geçeceğini belirtti. Meteoroloji’nin uyarısını hatırlatan İstanbul Valiliği de çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı uyardı.

Bugün yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı daha yaptı.

PEŞ PEŞE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara’da akşam saatlerinden sonra şiddetli fırtına etkisini gösterecek. Fırtınanın hızının saatte 75 kilometreyi bulması bekleniyor. Akşam saatlerinde etkili olacak fırtınanın etkisinin yarın öğle saatlerinde kaybetmesi tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği saat verdi! Fırtınanın etkisi 1 gün sürecek

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uyarısının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Meteoroloji’nin uyarısını yeniden hatırlatan valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek uyardı.

"AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

23 İLDE SAĞANAK, 5 İLDE KAR

Meteoroloji bugün sabah saatlerinde yayınladığı hava durumu raporuna göre de 23 ilde sağanak, 5 ilde kar yağışı beklendiğini duyurmuştu.

Sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralanmıştı:

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Siirt.

Sivas, Artvin, Erzurum, Kars, Van’da ise kar yağışı beklendiği bildirilmişti.

