CHP'den istifa eden ve CHP lideri Özgür Özel'in, kendisine tehdit mesajları attığını ve küfürler ettiğini öne süren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal." dedi. "Mesut Özarslan AK Parti'ye mi katılacak?" sorusuna da cevap veren Çelik, "Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem, bir karar yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimizin, bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceği, devletimizin asla yenilmeyeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. Elbette o hatıraları unutmuyoruz. O büyük acının ardından tek tek vatandaşlarımıza ulaşmak için devlet ve hükümet ilk andan itibaren yoğun bir faaliyet yürüttü. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren yoğun bir çabayla oradaki canlarımıza ulaşmaya çalıştı. Havaalanlarının hasar gördüğü, köy yollarının kapandığı bir ortamda son derece zorlu bir mücadele verildi ve çok büyük harcamalar yapıldı.

"BİRBİRİMİZİ HİÇBİR ZAMAN VE HİÇBİR YERDE TERK ETMEYİZ"

Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları da tek tek bölgeye gitti. Bir kez daha görüldü ki bir olduğumuzda, birbirimizi hiçbir zaman ve hiçbir yerde terk etmeyiz. Her türlü ayrılığı ve gayrılığı bir kenara bırakır, bu bütünleşmeyi sağlarız. O gün olduğu gibi bugün de bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi ve büyük oranda başarıya ulaşılmış oldu.

"MURAT BEY MESAİSİNİN BÜYÜK BİR KISMINI BÖLGEDE GEÇİRDİ"

Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün ardından her toplantımızda bu konuyu gündeminde tuttu ve en yakın şekilde takip etti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey mesaisinin büyük bir kısmını bölgede geçirdi ve büyük bir gayretle çalıştı. Bütün ekiplerimiz, bütün işçilerimiz ve bütün kardeşlerimizin emeğiyle bugün bu sonuca ulaşılmış oldu. İnşallah daha ileri safhalara da geleceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

O zamanlarda bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da dezenformasyonla ve yalanlarla mücadele ediyorduk. Maalesef çok ucuz ve üzücü hırsızlık ile yağma olayları yaşandı. Bütün bunlarla hep beraber mücadele edildi ve bütün dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi. Bu yıl dönümünde en üzücü olaylardan biri ise CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in kullandığı üslup ve söylediği sözlerdi. Burada yapılanları gölgelemeye ve lekelemeye çalışan bir üslup içerisinde, kendilerine ait belediyelerin katkılarını anlatmaya çalışırken aslında bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözler ortaya koydu. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezi yönetimiyle, belediyeleriyle bir bütündür ve bununla ilgili bir ayrım söz konusu değildir.

"CHP YÖNETİMİNİN ZİHNİYETİ BİR KEZ DAHA ENKAZ ALTINDA KALDI"

Hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi partiden belediye olursa olsun, hangi kurum ya da hangi vatandaşımız olursa olsun bu koşturması ve içtenliği her zaman takdiri, saygıyı ve teşekkürü hak eder. Ancak Sayın Özgür Özel’in üslubuna, burada yaptığı konuşmalara ve hakikatleri görmezden gelme gayretine hep şahit olduk. Orada CHP yönetiminin söylemi ve zihniyeti bu yıl dönümünde bir kez daha enkaz altında kaldı. Bu üzücüydü. Ama bunların bir önemi yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Gayret etmeye devam edeceğiz. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Dezenformasyonla da mücadele edeceğiz. Diğer konularla da mücadele edeceğiz.

"YOĞUN BİR RAMAZAN FAALİYETİ YÜRÜTECEĞİZ"

Ramazan ayı geliyor. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyoruz. Allah hayırlı bir Ramazan geçirmeyi iftarıyla, orucuyla, sahuruyla nasip etsin. Bunun yanı sıra hem vatandaşlarımızla teşkilat olarak hem milletvekillerimizle hem de MKYK üyelerimizle buluşacağız. Bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Yoğun bir Ramazan faaliyeti yürüteceğiz. Bununla ilgili olarak Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş yapılacak faaliyetlere ilişkin bugün bir sunum yaptı. Sunumu merkezimizden onay aldı. Bu faaliyetler Ramazan ayı boyunca güçlü bir şekilde yürütülecek. Ramazan ayı boyunca Suriye’deki kardeşlerimizin hiçbirini de yalnız bırakmayacağız ve buna dönük hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

"TEMEL İLKELERİN AŞINDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Dünyanın parçalandığı, kurumların yıprandığı, kurumların dağıldığı, temel ilkelerin aşındığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun en büyük örneklerinden biri, dünya düzeninin ve dünyadaki neoliberal hâkimiyetin temel ideolojisinin pekiştirilmesine dönük olarak kullanılan zeminlerden biri olan Davos’ta ortaya çıkan tablonun büyük eleştirilerin odağı hâline gelmesiydi. Genelde Davos’ta yeni dünya düzeninin önümüzdeki dönemde nasıl olacağı ve neoliberal düzenin kendi hayatiyetini nasıl sürdüreceğine dair argümanlar, söylevler, oturumlar ve konferanslar gündeme gelirken küresel güney olarak adlandırılan ülkelerde eleştiriler dile getirilir.

"BELİRSİZLİK ÇAĞI HERKES TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞ OLDU"

İlk defa bu sene Davos’ta neoliberal düzenin elitleri bu düzenin artık işlemediğini ve yanlış gittiğini itiraf eden söylemlerde, açıklamalarda ve analizlerde bulundular. Bunların bazıları örtülü, bazıları ise açık şekilde tartışmalara yol açtı. Hatta bazı diplomatik krizlerin de sebebi oldu. Dolayısıyla belirsizlik çağı herkes tarafından tescil edilmiş oldu. Düzenin bilinen sorunlarının bir şekilde yönetildiği ya da tolere edildiği ifade edilirken artık tolere edilemez bir hâle geldiği de görülmüş oldu.

"HÂLEN SOYKIRIM FAALİYETİNİN BİRÇOK UZANTISI DEVAM ETMEKTEDİR"

Hâlen Gazze’ye insani yardımların girişi istenilen düzeye ulaşmamış durumdadır. Hâlen soykırım faaliyetinin birçok uzantısı devam etmektedir. Ateşkes son derece kırılgandır. Kalıcı barışı sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasına dair yolun yürünmesinde soykırım şebekesinin büyük engelleri vardır. Dolayısıyla uluslararası toplumun, uluslararası hukukun, ilkelerin ve kurumların Gazze karşısındaki teslimiyeti ve çifte standardı, belirsizlik çağı olarak ifade ettiğimiz dönemin artık tamamen berraklaştığını göstermiştir.

"GAZZE İLE İLGİLİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Gazze ile ilgili mücadelemize hiçbir kesinti vermeden güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bütün bu dağılmalar yaşanırken artık Kuzey ile Küresel Güney arasında ya da Batı ittifakı ile diğerleri arasındaki gerginliklerin ötesinde, bizzat Batı ittifakının kendi içerisinde de çatışmalar ve gerilimler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında, uluslararası diyalog ve entegrasyon açısından güçlü faaliyet yürüten ve uluslararası alanda ses getiren tek yaklaşım Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıdır.

ERDOĞAN'IN ORTA DOĞU ZİYARETİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğine ve uluslararası ziyaretlerine bakıldığında, pek çok kriz alanının çözümüne yönelik diyalogların artırılması ve daha büyük yakınlaşmaların sağlanması konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğu görülmektedir. Son olarak Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri gerçekleştirilmiş, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ziyaretleri planlanmış, Ürdün Kralı’nın ziyareti ile bu hafta Yunanistan Başbakanı’nın ziyareti gündeme gelmiştir. Sudan’dan Somali’ye, Afrika Boynuzu’ndan Rusya Ukrayna Savaşı’na ve Gazze’deki soykırıma karşı yürütülen faaliyetlere kadar, dünyanın adeta dikişlerinin söküldüğü bir ortamda belli bir çerçeve ortaya koyabilen ve bu doğrultuda faaliyet gösterebilen yegâne ülke Türkiye, yegâne lider ise Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Maksimalist yaklaşımlar etrafında şekillenmeye çalışan söylemler olmakla birlikte bir yandan 'terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge hedefinin ortaya koyduğumuz ilkeler çerçevesinde ilerlemesi söz konusudur. Buna dönük olarak dezenformasyonlar, maksimalist yaklaşımlar, çerçevenin dışına taşmaya çalışan aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye yani terör örgütünün feshi ve silah bırakması hedefini sulandırmaya dönük bazı yanlış yaklaşımlar ya da ırkçı söylemler zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Bunlara gerektiği yerde gerekli cevaplar verilir ancak odağımızı kaybetmeyeceğiz, manipülasyon ve provokasyonun bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye konusunu ele alırken Suriye’deki istikrara verdiği önemi, tek millet ve tek ordu anlayışının ülke açısından taşıdığı kıymeti bir kez daha değerlendirmiştir. Suriye’nin kuzeydoğusunda yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle birlikte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin önemli bir engelden kurtulduğunu, önümüzdeki dönemde Suriye’nin birlik ve bütünlük içerisinde Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin ortak kazananlar olduğu bir çerçevede yoluna devam edeceğini ifade etmişlerdir.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dünyada tartışılan bir diğer önemli başlık da son gündemlerle birlikte sosyal medya konusudur. Biz sosyal medya konusunda bir çalışma yürütüyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hem nesilleri korumak, hem dezenformasyonlara karşı direnmek, hem de artık millî egemenliğin bir parçası hâline gelen siber egemenliğimizi korumak için pek çok konuşmasında bu konuya dikkat çekmektedir. İlginçtir ki bugün Batı’dan bu konuya ilişkin yüksek sesli ve dikkat çekici açıklamalar gelmektedir. İspanya Başbakanı Sanchez’in, Filistin konusunda tarihin doğru tarafında durduklarını, teknoloji oligarklarının çocuklarımızın cep telefonlarından ellerini çekmeleri için akılla ve demokrasiyle mücadele ederek yine tarihin doğru tarafında duracaklarını ifade etmesi bunun bir örneğidir. Bu teknoloji oligarklarının çocukların cinsiyet algılarını bozmasından çeşitli ülkelerdeki seçimlere müdahaleye kadar algoritmalar yoluyla yürüttükleri pek çok faaliyet bulunmaktadır ve Sayın Cumhurbaşkanımız uzun zamandır buna dikkat çekmektedir. Bu manipülasyonların arkasından, birçok verinin ve bilginin ülkelerin millî egemenliğini manipüle etmek, egemenlik alanlarına sızmak ve seçimlerini yönlendirmek için kullanıldığı da açıkça görülmektedir.

"BU KONUDA DAHA HASSAS OLMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Bir yandan çocuklara musallat olunurken diğer yandan ülkelerin egemenlik alanlarına müdahale edilmektedir. Buna karşı hep birlikte güçlü bir direniş sergilemeliyiz çünkü bunlar özgürlüğü kısıtlamak için değil özgürlüğümüzü korumak için yapılması gerekenlerdir. Fransa’dan diğer ülkelere kadar 16 yaşından küçük çocukların korunmasına yönelik güçlü yasal tedbirlerin gündeme alınması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ve çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olmamız gerektiği açıktır. Türkiye siber alandaki egemenliğini korumak için de kararlı bir mücadele sürdürecektir ve bu çerçevede sosyal medya yasasını, özgürlüğümüzü koruma ve teknoloji oligarklarının her şeyi yönetme saldırganlığına karşı bir set oluşturma anlayışıyla ele alacağız.

"İRAN’A DIŞARIDAN YAPILACAK MÜDAHALE YANLIŞ ANALİZLERE DAYANIR"

İran ile ilgili konu da yakından takip etmemiz gereken bir başlıktır. Müzakereler başlamıştır ve biz bu müzakereler yoluyla sorunların çözülmesinin son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran’a dışarıdan yapılacak bir müdahale yanlış analizlere dayanır. İran’da siyasal ve sosyal alanda sorunlar bulunmaktadır ancak bunları İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik nefret sucu işlendi. Toplumun her kesiminden tepki gelmesi önemli.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SKANDAL"

(Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik mesajları) CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Kürsüye çıktıklarında demokrasi diyorlar, siyasi diyalog diyorlar fakat bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici.

"KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI İLE İLGİLİ BİR GÜNDEM YOK"

(Mesut Özarslan AK Parti'ye mi katılacak?) Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem, bir karar yok."

