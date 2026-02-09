İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama soruşturması kapsamında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu.

Başsavcılıktan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

