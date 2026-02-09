TÜİK’in paylaştığı son verilere göre İstanbul’un nüfus kütüğü tablosu ezber bozmaya devam ediyor. 15 milyonu aşkın nüfusa sahip megakentte yaşayan her 100 kişiden sadece 14’ü İstanbullu çıktı. Listenin zirvesindeki şehir, nüfusuyla adeta İstanbul içinde ayrı bir şehir kurdu! İşte Sivas’tan Kastamonu’ya, Ordu’dan Trabzon’a İstanbul’un güncel hemşehri haritası...

HABER MERKEZİ — Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği "İkamet Edilen İle Göre Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olunan İl" verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Rapora göre, İstanbul’un demografik yapısı Anadolu’nun tam bir özeti niteliğinde. 15 milyon 754 bin 53 kişinin yaşadığı İstanbul'da ise nüfus kütüğü İstanbul’da olanların oranı yüzde 14’te kalırken, geri kalan 13 milyondan fazla kişi kütüğünü memleketinde tutmaya devam ediyor.

Sivas mı Kastamonu mu? İstanbul’un memleket haritası ortaya çıktı!

İSTANBUL'DA EN ÇOK SİVASLILAR YAŞIYOR

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, İstanbul'da ikamet eden nüfusun nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu iller sıralamasında Sivas birinci sırada yer aldı. Sivaslılar İstanbul'daki nüfus oranının yüzde 5'ini oluşturuyor. Sivas'ın ardından yüzde 3.6 ile Kastamonu, yüzde 3.43 ile Ordu geliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 86'SI BAŞKA ŞEHİRLERE KAYITLI

Öte yandan, TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Fakat bu nüfusun yalnızca 2 milyon 123 bin 134'ü (%14,02) İstanbul'a kayıtlı. Geriye kalan 13 milyon 23 bin 643 kişi (%85,98) ise nüfus kütüklerini memleketlerinde tutuyor.

İstanbul'un hemşehri haritası ve nüfus yapısı

İstanbul'da nüfus kütüğü kayıtlı olan illerin sıralaması şöyle:

Sıra İl Kişi Sayısı İstanbul Nüfusuna Oranı (%) 1 Sivas 758.939 %5,01 2 Kastamonu 545.503 %3,60 3 Ordu 520.192 %3,43 4 Giresun 484.308 %3,20 5 Tokat 475.035 %3,14 6 Erzurum 460.356 %3,04 7 Malatya 421.637 %2,78 8 Trabzon 414.429 %2,74 9 Samsun 413.585 %2,73 10 Sinop 365.868 %2,42

İlk 30'da 7 Karadeniz ili yer alıyor ve toplam 3,4 milyon kişi Karadeniz kökenli İstanbul'da yaşıyor. Bu, İstanbul nüfusunun yaklaşık %22,5'isini oluşturuyor.

Öne çıkan Karadeniz illeri:

Ordu

Giresun

Trabzon

Samsun

Sinop

Rize

Kastamonu

İSTANBUL'DA EN AZ NÜFUS KAYDI HANGİ ŞEHİRLERDEN?

İstanbul'da en az kayıtlı nüfusu olan iller ise:

Sıra İl Kişi Sayısı 1 Burdur 10.447 2 Muğla 16.341 3 Yalova 20.540 4 Hakkari 20.781 5 Uşak 21.549

İSTANBUL'UN MAHALLE HARİTASI

TÜİK verileri, İstanbul'un bazı semtlerinin neden belirli illerin yoğun olduğunu da açıklıyor:

Güngören, Esenler, Bağcılar : Yoğun Sivaslı nüfus

: Yoğun Sivaslı nüfus Fatih, Zeytinburnu : Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli

: Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli Pendik, Kartal : Karadeniz bölgesi ağırlıklı

: Karadeniz bölgesi ağırlıklı Beykoz, Çekmeköy: Trabzon ve Rize kökenli yoğunluk

İSTANBUL'DA EN ÇOK KAYITLI NÜFUSU OLAN 30 İL (2025)

Sıra İl Kişi Sayısı Yüzde (%) 1 İstanbul 2.123.134 14,02 2 Sivas 758.939 5,01 3 Kastamonu 545.503 3,60 4 Ordu 520.192 3,43 5 Giresun 484.308 3,20 6 Tokat 475.035 3,14 7 Erzurum 460.356 3,04 8 Malatya 421.637 2,78 9 Trabzon 414.429 2,74 10 Samsun 413.585 2,73 11 Sinop 365.868 2,42 12 Kars 310.589 2,05 13 Rize 306.966 2,03 14 Erzincan 301.171 1,99 15 Van 283.351 1,87 16 Mardin 268.520 1,77 17 Siirt 267.286 1,76 18 Ardahan 260.669 1,72 19 Bitlis 251.874 1,66 20 Diyarbakır 238.913 1,58 21 Ağrı 238.767 1,58 22 Adıyaman 219.450 1,45 23 Muş 195.190 1,29 24 Çorum 176.273 1,16 25 Amasya 174.440 1,15 26 Şanlıurfa 166.749 1,10 27 Çankırı 164.464 1,09 28 Konya 164.105 1,08 29 Kayseri 163.941 1,08 30 Elazığ 153.685 1,01

Toplam (İlk 30 il): 10.556.419 kişi (%69,70)

