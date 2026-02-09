Türkiye Gazetesi Ekonomi Muhabiri Kaan Zenginli, Ece Esma Yaşlı ile dünyaevine girdi.

Ekonomi gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden, Türkiye Gazetesi Ekonomi Muhabiri Kaan Zenginli ile iş kadını Ece Esma Yaşlı'nın nikâhı, 7 Şubat Cumartesi günü, Küçükçekmece Belediyesi Nikâh Sarayı'nda gerçekleşti.

'Zenginli' çiftinin düğününe, ailesi ve yakınlarıyla birlikte medya dünyasından dostları da katıldı. Türkiye gazetesi ve İhlas Holding ailesi olarak genç çiftimize mutluluklar diliyor, Zenginli ailesine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

