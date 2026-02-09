ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinde “Ali” karakterini canlandıran Burak Tozkoparan hem oyunculuğu hem de müzik geçmişiyle dikkat çekti. Dizinin kilit karakterlerden biri olan Ali ile birlikte Burak Tozkoparan’ın hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Burak Tozkoparan 14 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Rizeli bir anne ve babanın çocuğu olan Tozkoparan oyunculukla beraber müziğe de ilgiydi.

Eğitim hayatında Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Burak Tozkoparan daha sonra üniversite eğitimini Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü üzerinden sürdürdü.

2011 yılında 14. Liselerarası Müzik Yarışması’nda bateriyle enstrüman dalında birincilik elde eden Tozkoparan bir süre “Pervane” isimli müzik grubunda da yer almıştı.

BURAK TOZKOPARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1992 doğumlu olan Burak Tozkoparan 33 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu aslen Rizelidir.

BURAK TOZKOPARAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

TELEVİZYON DİZİLERİ

2014-2017 - Paramparça - Ozan Gürpınar

2017-2018 - Kırgın Çiçekler - Ali Göktürk Komiser

2019 - Tek Yürek - Cem Saruhan

2020 - Gençliğim Eyvah - Zola Asmalı

2020-2021 - Menajerimi Ara - Emir Bindal

2021-2022 - Destan - Temur Tegin

2023-2024 - Ateş Kuşları - Barbaros Tunalı

2024-2025 - Siyah Kalp - Cihan Şansalan

2026- Aynı Yağmur Altında - Ali

SİNEMA FİLMLERİ

2016 - Hesapta Aşk - Mert

2018 - Sesinde Aşk Var - Rüzgar

2022 - Mevlana Mest-i Aşk - Sultan Veled

