Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki konumu ve yayın bilgileri netleşti.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde oynadığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet ile 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, bu maçlarda rakiplerine 27 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.

Süper Lig'deki 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü hakem Mehmet Türkmen çalacak.

Gaziantep FK’de sakatlığı bulunan Mbakata kadroda yer almazken, tedavisi tamamlanan Abena’nın forma giymesi bekleniyor.

