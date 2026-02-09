Aynı Yağmur Altında dizisi oyuncuları ve karakterleri Merakla beklenen Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri netleşti. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi yıldız isimleri buluşturan dizi 9 Şubat Pazartesi akşamı başlıyor. İşte Aynı Yağmur Altında dizisinin tam oyuncu listesi ve karakter detayları...

Aynı Yağmur Altında oyuncuları ve karakterleri AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Aynı Yağmur Altında, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İspanyol kökenli aktivist Rosa ile özgürlüğü için mücadele eden Ali’nin fırtınalı aşkını ve köklü ailelerin gizli sırlarını konu alan dizide, karakterler arasındaki çatışmalar izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Oyuncular ve karakterlerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Nilsu Berfin Aktaş (Rosa Sofia Martinez) ROSA (NİLSU BERFİN AKTAŞ) İspanyol kökenli genç bir aktivist olan Rosa, inandığı değerler uğruna her şeye meydan okuyan özgür ruhlu bir karakterdir. Londra'daki bir protestoda aldığı darbe nedeniyle hayati bir riskle yaşamaktadır.

Burak Tozkoparan (Ali Aydan) ALİ AYDAN (BURAK TOZKOPARAN) Ailesinin otoriter ve disiplinli yapısından uzaklaşarak kendi yolunu bulmaya çalışan Ali’nin hayatı, Rosa ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. Rosa'ya duyduğu aşk, Ali için büyük bir dönüm noktası olur ve hayatını altüst eder.

Hülya Avşar (Fazilet) FAZİLET (HÜLYA AVŞAR) Statü ve paraya büyük önem veren, dominant ve kibirli bir kadın olan Fazilet, şık tarzıyla dikkat çeker. Fazilet'in en büyük sırrı, geçmişte yaşadığı yasak ilişkiden doğan erkek çocuğudur.

Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu) UMUR KARANOĞLU (FİKRET KUŞKAN) Koray'ın babası ve Karanoğlu Holding’in sahibi olan Umur, otoriter ve işkolik bir karakterdir. Kendisine soylu bir geçmiş uyduran Umur, zenginlik ve sosyal statü odaklı bir yaşam sürmektedir.

Deniz Uğur (Hümeyra) HÜMEYRA (DENİZ UĞUR) Ali'nin annesi olan Hümeyra, çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Hümeyra, en büyük kırılma noktasını 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle okuldan atılarak yaşamıştır. Üniversiteden sınıf arkadaşı Tülin Karanoğlu, her zaman ona karşı üstünlük taslamıştır.

Levent Ülgen (Faik Aydan) FAİK AYDAN (LEVENT ÜLGEN) Ali'nin babası Faik, dini ve kültürel değerlere bağlı görünse de çıkarları doğrultusunda hareket eden, güç ve para hırsıyla yozlaşmıştır. Lider olarak görülen Faik, ailesi ve çalışanları üzerinde otorite figürüdür.

Taro Emir Tekin (Koray Karanoğlu) KORAY KARANOĞLU (TARO EMİR TEKİN) Umur Karanoğlu’nun oğlu olan Koray, soğukkanlı ve benmerkezci bir yapıya sahiptir. Rosa'ya karşı saplantılı bir aşk beslemektedir. Koray hakkındaki sırlar ailedeki dengeleri sarsacaktır.

Bahar Şahin (Beliz Karanoğlu) BELİZ KARANOĞLU (BAHAR ŞAHİN) Koray'ın kız kardeşi olan Beliz, Ali'ye duyduğu aşk uğruna kendini değiştirmeyi göze alan, duygusal bakımdan kırılgan bir karakterdir.

Erkan Can (Mürsel Duran) MÜRSEL DURAN (ERKAN CAN) İstanbul’un tarihi semtinde sahaf işleten Mürsel Baba, çevresine güven veren bir karakterdir. Ali için güvenli bir liman ve akıl hocasıdır.

Mine Çayıroğlu (Tülin Karanoğlu) TÜLİN KARANOĞLU (MİNE ÇAYIROĞLU) Koray'ın annesi olan Tülin, İstanbullu, ince zevk sahibi, sağı solu belli olmayan bir burjuvadır. Aydan ailesini küçümserken asıl rakibi olarak gördüğü Fazilet ile geçmişten gelen bir hesaplaşma içindedir.

Birand Tunca (Kerem Aydan) KEREM AYDAN (BİRAND TUNCA) İş dünyasında yükselme hırsıyla dolu olan Kerem, hedeflerine ulaşmak için bencilce davranan, kariyer odaklı bir karakterdir. Aydan ailesinin işlerinin başına geçmek ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmak ister.

Öte yandan kadroda, Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt) yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası