Aynı Yağmur Altında dizisinin yayın macerası başlarken dizide “Rosa Sofia Martinez” karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş da izleyicilerin gündemine girdi. Dizinin ilk bölüm fragmanının yayınlanmasıyla beraber “Aynı Yağmur Altında Rosa nereli, kimdir?”, “Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” soruları araştırılmaya başladı.

Aynı Yağmur Altında dizisindeki Rosa Sofia Martinez insan hakları savunuculuğu kimliğiyle tanınan genç bir aktivist olarak izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Aynı Yağmur Altında Rosa Sofia kimdir, nereli? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AYNI YAĞMUR ALTINDA ROSA KİMDİR?

Aynı Yağmur Altında dizisinde Nilsu Berfin Aktaş’ın canlandırdığı Rosa Sofia Martinez İspanyol kökenli insan hakları aktivisti genç bir kadın.

Rosa’nın hayatı Londra’da katıldığı Gazze protestosunda aldığı darbe sonrası tamamen değişiyor. Yaşadığı olayın ardından beyninde ölümcül bir anevrizma oluştuğunu öğrenen Rosa bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan da geçmişindeki sırların peşine düşüyor.

Rosa’nın yolu hiç tanımadığı babasından gelen bir telefonla İstanbul’a uzanıyor. İstanbul’a geldiği gün havalimanında Ali Aydan ile karşılaşan Rosa kısa sürede hem aşkın hem de büyük bir tehdidin ortasında buluyor kendini.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nilsu Berfin Aktaş 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş 27 yaşında. Eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi’nde tamamlayan Aktaş birçok dizi ve filmde yer alarak kariyerine devam ediyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nilsu Berfin Aktaş 2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasıyla tanındı. 2019-2021 yılları arasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aktaş, daha sonra Benim Hayatım dizisinde de başrolde izleyici karşısına çıktı.

2022-2023'te Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Aktaş, 2023 yılında Yaz Şarkısı dizisinde “Gülbeyaz/Yaz Yıldırım” karakterini canlandırdı. 2024 yılında Korkma Ben Yanındayım dizisinde “İnci Sağlam” rolüyle ekrana geldi.

En son 2024-2025 sezonunda Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde “Ayşe” karakteriyle televizyonda izleyici karşısına çıkmıştı. Sinemada ise Aşk Sadece Bir An filminde Hayal karakteriyle beyaz perdede rol aldı.

