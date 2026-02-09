Antalya’da bir ilkokulda korku dolu anlar yaşandı. Memur odasında çıkan yangın herkesi endişelendirirken, öğrenciler acilen okuldan tahliye edildi. 1 öğrenci dumandan etkilendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda öğle saatlerinde yürekler ağza geldi. Birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Antalyada ilkokulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Öğlen arası nedeniyle personel ve öğrencilerin okul dışında olduğu öğrenilirken, bir öğrenci ise dumandan etkilendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Öğrenciler okul görevlileri tarafından binadan tahliye edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alındı.

BİR ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Öte yandan yangın sırasında ulaşılamayan bir öğrenci ise paniğe neden oldu. Bir süre sonra itfaiyenin okul içerisinde aradığı öğrencinin dumandan dolayı kendisini kötü hissettiği için olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanında bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle velilere haber verilerek öğrenciler ise ailelerine teslim edildi.

