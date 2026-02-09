Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, Londra ve İstanbul arasında geçen hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicinin radarına girdi. Dizinin çekim yerleri, hikayesinin bir uyarlamaya dayanıp dayanmadığı ve konusu yayın öncesi en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki, Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor?

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında, hikayesiyle dikkat çekti. 9 Şubat 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak ilk bölüm öncesi dizinin nerede çekildiği, uyarlama olup olmadığı ve konusu merak ediliyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri yurt dışı ve yurt içi olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirildi. Dizinin açılış bölümlerinde yer alan sahnelerin önemli bir kısmı Londra’da çekilirken, hikaye İstanbul'da devam edecek.

Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor, uyarlama mı? Konusu dikkat çekti

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ UYARLAMA MI?

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de dizinin bir uyarlama olup olmadığı oldu. Aynı Yağmur Altında, herhangi bir yabancı dizi ya da kitaptan uyarlanmadığı biliniyor. Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan yapımın senaryosunu; Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, insan hakları mücadelesine hayatını adamış Rosa’nın Londra’da katıldığı bir protesto sonrası değişen hayatını merkezine alıyor. Hem sağlık sorunları hem de geçmişten gelen bir arayış, Rosa’yı İstanbul’a sürüklerken, bu yolculuk onun kaderini de yeniden şekillendiriyor.

Rosa’nın Londra’da tanıştığı Ali ile İstanbul’da yeniden karşılaşması, kısa sürede tutkulu bir aşka dönüşüyor. Ancak bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanıyor. Aynı Yağmur Altında, aşkın bedelini ve hayatın kaçınılmazlığını sorgulayan çarpıcı bir hikaye sunuyor.

