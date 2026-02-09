Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen 2026 yılı sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Şubat ayının ortalarına doğru DSİ kura çekimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

KURAYA GİRECEK İSİMLER BELGE KONTROLÜ İLE BELİRLENECEK

Oluşturulan komisyonlar tarafından yapılacak olan belge kontrolü neticesinde İŞKUR tarafından yayınlanan ilandaki genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından noter kura çekilişi yapılacak.

DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman? Tarih duyuruldu

DSİ KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

DSİ'den yapılan açıklamada kura ile ilgili olarak; "Noter kura çekimi 02.03.2026 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilecek olup; DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanacak; ayrıca dileyen adaylar bildirilen adreste kura çekimini izleyebileceklerdir.

Noter kura çekiliş sonucu atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimlerinin bulunduğu liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 2.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir." denildi.

