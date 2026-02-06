İki yılda Türk hakemliğinin içinden geçtiniz!

MHK’ya ya da Portekizli eğitimcilere sorsanız; Türk hakemliği uçuyor!

Sanırsınız ki; Premier Lig, bizden hakem talep edecek!

Öylesine ağızlarından bal damlıyor.

Bunlara inanacak Riva’da çok adam var.

Somut ve yoruma açık olmayan tek bir örnekten gidelim.

Halil Umut Meler; UEFA’nın 35 elit hakeminden biri. Son 2024 Avrupa Şampiyonası’nda düdük çalmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki sekiz haftada toplam 144 maç oynandı.

34 hakem, bu sekiz haftada görev aldı.

Sadece tek bir hakeme görev verilmedi; onun adı da Halil Umut Meler!

Öyle ki; yeri geldi 1. kategori hakemlerine bile Şampiyonlar Ligi’nde görev verdiler!

Genel Müdür memleketle eğleniyor!

Geçen hafta şu üç örneği gözümüze soktular! Bunlar ısrarla, bilerek alınmış kararlar…

1) Oğuzhan Çakır, cuma akşamı Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemiydi. Stattan en erken 23.00’te ayrılmıştır. Ertesi sabah 13.30’da Riva’da VAR odasında görev aldı. Hakem mi kalmadı?

2) G.Saray-Kayserispor maçında AVAR, Kayseri’de ikamet eden Mustafa Savranlar’dı. Hakem mi kalmadı? Maça 8 saat kala bir MHK; kendisinin ve hakemin tartışılmasını istemese bunu yapmazdı!

3) Başakşehir-Ç. Rize maçında VAR’daki Ömer Faruk Turtay karışmaması gereken penaltı ve kırmızı karta karıştı. Karışması gereken penaltıya da karışmadı!

Açıklanan VAR kayıtlarından anladık ki; penaltı ve ihraç için dizin darbesine hiç bakılmamış ve hakeme gösterilmemiş. Hakem farklı açı istemiş; yine yakın değil, uzak açılar gösteriliyor.

Çok kötü bir VAR performansıyla ertesi günkü, G.Saray-Kayseri maçına yine VAR olarak verildi. MHK hızını alamadı; F.Bahçe-Erzurum kupa maçına da atadı!

MHK hiç üstüne alınmadı, TFF alındı!

Kocaelispor-F.Bahçe maçında Skriniar gol kutlamasında edep yerlerini seyirciye gösteren çok çirkin bir davranışta bulundu.

Hakem, VAR, AVAR; hiçbiri oralı olmadı!

VAR, “golde ihlal var mı? onu kontrol ediyordu, sorumlu AVAR’dır” görüşü çok sayıda kişinin tespitiydi.

MHK hiç üstüne alınmadı; 12 saat sonra AVAR’a maç verdi.

Maçın VAR’ına zaten Kocaelispor-F.Bahçe maçı oynanmadan kupa maçı vermişti.

Herkes hayatından memnun! Nisan yağmuru misali…

Skriniar, bunu İnter’de, PSG’de yapmıyor. Yapamaz, yaptırmazlar!

Neyse ki; Riva’daki ağır abiler, bu çirkinliği içlerine sindiremediler. Üstüne bir bardak soğuk su içmediler! Görüldü ki, mevcut MHK’nın hakemlere hissettirdikleri şey çok açık şu; “Görmeyin, arkanızı dönün, gidin!”

Tayinlerdeki bu tutum, bu zihniyetin ve bu bilinçaltının açığa çıkmış hâlidir.Tedbirli sevk edilen Skriniar dün oynamadı, ama o maçın hakemlerinin hepsinin kupada, yetmedi ligde de maçı var.

Mesele; “TFF hukukçuları ile MHK arasında bir görüş ayrılığı değil” esas mesele olan “MHK’nın, TFF’yi takmadığı...”

İşte hakeme bu yüzden saygı kalmıyor

Kocaelispor-F.Bahçe maçındaki bütün hakem kararları bir tarafa! Ama şu bir tarafa; Alper Akarsu, gözünün önünde Talisca’nın topsuz alanda ellerini rakibinin gözüne götürmesini cezalandırmadı. Yardımcıları da karışmadı, hakem de en iyi açıdaydı. Oyuncunun tedavisi üç dakikadan fazla sürdü.

Ama aynı maçta Kocaelisporlu Linetty’e topsuz alanda rakibine dokunduğu için dakikalar sonra sarı kartı gösterdi.

Size ne sahadakilerin ne tribündekilerin ne de ekran başındakilerin saygısı kalıyor!

Peki, Kocaelispor-F.Bahçe maçının hakemi Alper Akarsu’ya yarın da Samsunspor-Trabzonspor maçını veren MHK, ne yapmak istiyor; “aynen devam, doğru yoldasınız” demek istiyor herhalde.

