Regaip Kandili dualarla idrak edildi! İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.



Bilecik Bilecik'te üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle kentteki camilerde program düzenlendi. Kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Bursa Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da tarihi Ulu Cami'de kandil programı düzenlendi.



Balıkesir Balıkesir'de Regaip Kandili, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.



Mersin Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.



Ankara Ankara'da Regaip Kandili, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde dualarla idrak edildi.

İstanbul İstanbul'da Regaip Kandili, Eyüpsultan Camisi'nde dualarla idrak edildi.





Konya Konya'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Vatandaşlar, Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.



İstanbul' İstanbul'da Regaip Kandili, Süleymaniye Camisi'nde dualarla idrak edildi.



Trabzon Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hanife Hatun Camisi'ne geldi. Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.



Karaman Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Aktekke Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.



Muş Muş'ta İmam Şafi Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hatay Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.



İzmir İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İzmir'deki camilerde dualarla idrak edildi.



Mardin Mardin'de camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi. Mardin Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.





Elazığ Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. İzzetpaşa Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.



Adıyaman Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Meydan Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.



Artvin Artvin'de İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edildi. Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında namaz kılıp dua edildi.



Şanlıurfa Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri tercih etti. Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

