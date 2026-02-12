İhlas Haber Ajansı
Dün Kütahya, bugün Balıkesir... Miras yüzünden yine kardeş kardeşi öldürdü
Balıkesir'de Mustafa- Muzaffet Çavlı kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı. Mustafa Çavlı, kardeşini vurduktan sonra intihar etti. Dün de Simav'da Güneç kardeşler arasında çıkan miras kavgasında İbrahim Güneç hayatını kaybetmişti.
Miras kavgası kardeşler arasında kan almaya devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan olayda, emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Simav'da 'miras' kavgasında kardeş kanı aktı! Tarla için ağabeyini öldürdü
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Mustafa Çavlı’nın tabancayla ateş ettiği kardeşi Muzaffer Çavlı, olay yerinde hayatını kaybetti.
ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Olayın ardından kaçan Mustafa Çavlı, jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sırasında yakın bir arazide ölü bulundu.
İlk değerlendirmelere göre Çavlı’nın, kardeşini vurduğu silahla hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR