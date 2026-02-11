Sultan II. Abdülhamid’in vefatının 108. yıl dönümünde Yıldız Sarayı’ndaki Çit Kasrı’nda sergilenen şahsi eşyalar, Osmanlı padişahının estetik zevkini ve sanatkâr yönünü yansıtan tarihî tanıklıklar olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sultan II. Abdülhamid, dün vefatının 108. yıl dönümünde çeşitli faaliyetlerle yâd edildi. Sultan’ın aradan geçen bir asırdan fazla bir zamandır muhafaza edilen İstanbul’daki yadigârları da ziyaretçileri kendine çekti. Yıldız Sarayı kompleksinde yer alan Çit Kasrı’nda Padişah’a ait bugüne ulaşan nesnelerden bir kısmı görülebiliyor. Birçok ziyaretçiyi ağırlayan Sultan Abdülhamid Müzesindeki şahsi eşyalar, zamana şahitlik ediyor. O nesneler arasında bir merasim kılıcı ve kasatura, Osmanlı Devleti’nin simgesi olan bir nişan ile günlük hayata ait bir kişisel bakım takımı da yer alıyor. Hükümdar’ın kullandığı söylenen masa ve koltuk da burada teşhir ediliyor.

Sultan II. Abdülhamid’in yadigârları Çit Kasrı’nda

SULTAN’IN ESTETİK ZEVKİNİ GÖSTERİYOR

Tarihî yadigârlar, sanatçı yönüyle de tanınan Sultan II. Abdülhamid’in yüksek zevkini ve hayatının her sahasına yansıyan estetik anlayışını gözler önüne seriyor. II. Abdülhamid’in ahşap işleme sanatının yanı sıra hat sanatını da icra ettiği ve eserler verdiği biliniyor. Çit Kasrı, çarşamba hariç her gün ziyaret edilebiliyor.



