Kütahya'da İbrahiö Güneç ve kardeşi Nurullah Güneç arasındaki miras kavgasında kan aktı. Silahlı kavgada İbrahim Güneç öldü, kardeşi yaralandı.

Olay Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde yaşandı. 53 yaşındaki İbrahim Güneç ve 49 yaşındaki Nurullah Güneç arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TARLA YÜZÜNDEN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Miras kalan tarlanın paylaşımından dolayı iki kardeş arasında husumet olduğu iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası