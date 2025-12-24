Sakarya Akyazı’da 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı sınıf ve servisteki öğrenciler için önleyici tedavi uygulamasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 2. sınıf öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı.

Dün sabah saatlerinde yoğun bakıma alınan Özkanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Tarık Ediz'in cenazesi, dün Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

AYNI SINIF VE SERVİSTEKİ ÖĞRENCİLERE ÖNLEYİCİ TEDAVİ BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğünce, Özkanlı ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin menenjit şüphesi kapsamında profilaksi tedavisinin başlatılması amacıyla velileri ile iletişime geçildiği öğrenildi.

