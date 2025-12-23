Yapay zeka (AI) ve tahmin piyasaları gibi on yıl önce var olmayan yeni endüstrilerin itici gücüyle, son aylarda dünya genelinde rekor sayıda, 30 yaşın altında, kendi servetini edinen 13 genç girişimci milyarderler arasına katıldı. Bu hızlı yükseliş, bir önceki yıl 7 olan milyarder sayısının neredeyse iki katına çıktığını gösterirken, en genç milyarderler unvanına ise yapay zeka şirketi Mercor'un 22 yaşındaki üç kurucusu sahip oldu.

Yapay zeka, tahmin piyasaları ve çevrimiçi bahis gibi sektörlerin etkisiyle, 30 yaşın altında kendi servetini yapan milyarderlerin sayısı rekor kırdı; bu sayı, bir önceki rekor olan 7'den 13'e yükseldi. 7 Ekim'de, New York Borsası'nın ana şirketi olan Intercontinental Exchange, Polymarket'a 2 milyar dolarlık yatırım yaparak tahmin piyasası platformunun değerlemesini 9 milyar dolara çıkardı. Bu gelişme, Polymarket'ın 27 yaşındaki kurucusu Shayne Coplan'ı dünyanın en genç kendi servetini yapan milyarderi yaptı.

Ancak Coplan'ın bu unvanı kısa sürdü. Sadece 20 gün sonra, yapay zeka girişimi Mercor'un üç kurucu ortağı onu geride bıraktı. 22 yaşındaki bu üçlü, 17 yıl önce 23 yaşında milyarder olan Mark Zuckerberg'den bile daha erken, tüm zamanların en genç kendi servetini yapan milyarderleri oldu.

Ardından, Kasım ayından Aralık ayına kadar süren dikkat çekici bir süreçte, 30 yaşın altında yedi girişimci daha milyarder oldu. Bu isimler arasında Brezilya'dan Kalshi'nin kurucu ortağı ve eski balerin Luana Lopes Lara da bulunuyor. Lara, şu anda dünyanın en genç kendi servetini yapan kadın milyarderi ve 20'li yaşlardaki tek kendi servetini yapan kadın milyarder unvanını taşıyor. Bu yeni isimlerle birlikte, 30 yaşın altında kendi servetini yapan milyarder sayısı rekorla 13'e ulaştı.

Diğer taraftan, bu 13 ismin ötesinde, servetlerini ailelerinden miras alan ve sayıları giderek artan 17 mirasçı milyarder daha bulunuyor. Bunların en genci ise 20 yaşındaki Alman ilaç varisi Johannes von Baumbach (tahmini serveti: 5.8 milyar dolar). Forbes’in belirttiğine göre, dünyada şu an 20'li yaşlarda toplam 30 milyarder var.Dünya çapındaki 3 bin 100'den fazla milyarderin ortalama yaşı ise 67 ve en az 500 milyarder 80 yaş ve üzerinde bulunuyor.

30 YAŞ ALTI KENDİ SERVETİNİ YAPAN 13 MİLYARDER (Tahmini net servetleri 12 Aralık 2025 itibarıyla)

SURYA MİDHA, 22

Net servet: 2.2 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka şirketi, Mercor

BRENDAN FOODY, 22

Net servet: 2.2 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka şirketi, Mercor

ADARSH ​​HİREMATH, 22

Net servet: 2.2 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka şirketi, Mercor

MICHAEL TRUELL, 25 Net Servet: 1.3 milyar dolar Konum: ABD Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka yazılımı, Cursor

AMAN SANGER, 25

Net servet: 1.3 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka yazılımı, Cursor

SUALEH ASIF, 25

Net servet: 1.3 milyar dolar

Konum: Pakistan

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka yazılımı, Cursor

ARVID LUNNEMARK, 26

Net servet: 1.3 milyar dolar

Konum: İsveç

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka yazılımı

FABIAN HEDIN, 26

Net Servet: 1.6 milyar dolar

Konum: İsveç

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka kodlama

SHAYNE COPLAN, 27

Net servet: 1 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Polymarket

ALEXANDR WANG, 28

Net servet: 3.2 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Yapay zeka yazılımı, Scale

LUANA LOPES LARA, 29 Net servet: 1.3 milyar dolar

Konum: Brezilya

Zenginliğin kaynağı: Tahmin piyasası, Kalshi

TAREK MANSOUR, 29

Net servet: 1.3 milyar dolar

Konum: ABD

Zenginliğin kaynağı: Tahmin piyasası, Kalshi

ED CRAVEN, 29

Net servet: 2.8 milyar dolar

Konum: Avustralya

Zenginliğin kaynağı: Tahmin piyasası, Stake

