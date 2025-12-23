Küresel piyasalarda aralık ayının son işlem haftası başlarken, kıymetli metallerde de ralli devam ediyor. Bu hafta başı itibarıyla, 2025 yılında ons altın %70 ve ons gümüş %139 gibi oldukça yüksek getiriye ulaşırken, dikkatler 2026’ya çevrildi. Dünyanın büyük finans kuruluşları 2026 hedeflerini paylaşırken, özellikle altında yükseliş trendinin sürebileceği ancak bu yılki gibi sert yükseliş beklenmediği öngörüsünü paylaşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda 2025 yılı geride kalmak üzereyken, kıymetli metaller, bu yıl rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını en fazla sevindiren enstrümanlar olarak öne çıktı.

Yıla 2.625 dolardan başlayan ons altın, bu haftanın ilk işlem gününde 4.445 dolara kadar yükseldi ve yeni rekor seviyeleri test etti. Ons altındaki yükselişin boyutu %70’e yaklaştı.

Ons gümüş ise geçen yılı 28,90 dolardan tamamlamıştı. 22 Aralık 2025 Pazartesi işlemlerinde ise 69 dolardan kapanış yaptı. Ons gümüşteki prim %139 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bu yıl jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıflaması, ticaret savaşları, merkez bankalarının ve yatırımcıların yüksek talebinden destek bulan ons altın, son aylarda ABD Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi döngüsünü başlatmasının etkisiyle tarihi rekor seviyelere yöneldi.

Merkez Bankaları, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Moskova’nın küresel varlıklarının dondurulması riskine karşı tedbir olarak, son 3 yıldır dolardan uzaklaşarak altın rezervlerini artırıyor. Merkez bankalarının bu dönemde yıllık ortalama alımlarının 1000 tonu aşması dikkatlerden kaçmadı.

Gelecek yıl da FED’den faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra devam eden jeopolitik risklere koruma kalkanı olarak “güvenli liman talebinin devam edebileceği” ifade ediliyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR

Gümüş ise zayıf dolar ve güvercin FED beklentilerinin yanı sıra endüstriyel talepten de destek buluyor. Dünya Gümüş Enstitüsü'nün son raporunda, gri metalin küresel ticarette 2026’da da kritik rol oynamaya devam edebileceği ifade edilerek, "Güneş enerjisi (fotovoltaik), elektrikli otomobil araçları (EV) ve yapay zekâ (AI) gibi sektörler, 2030 yılına kadar endüstriyel talebi artıracak denildi.

SEKTÖR TALEPLERİ

Raporda, sektör taleplerine de dikkat çekilerek “2014 yılında güneş enerjisi sektörünün %11 olan gümüş talebi bu yıl %29'a yükseldi. Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar en az 700 GW güneş enerjisi kapasitesi sağlamayı hedefliyor. Otomotivde de gümüş talebi 2025-2031 yılları arasında yıllık %3,4 oranında artabilir. EV'ler daha fazla gümüş tüketiyor ve her EV için yaklaşık 25-50 gram gümüş gerekiyor. Bilgi teknolojilerinde ise gümüş talebi 200 yılından bu yana 53 kat arttı. Yapay zeka veri merkezleri ile bu talepte artış devam edibilir” ifadelerine yer verildi.

ONS ALTIN 2026 HEDEF FİYAT

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, küresel finans kuruluşlarının 2026 için ons altın hedef fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

-JP Morgan: 5.055 dolar (Dördüncü çeyrek)

-Goldman Sachs: 4.900 dolar

-HSBC: 5.000 dolar

-Bank of America: 5.000 dolar

-Societe Generale: 5.000 dolar

-Wells Fargo: 4.500 - 4.700 dolar bandı

-UBS: 4.500 - 4.700 dolar bandı

-Morgan Stanley: 4.500 dolar (Yıl ortası)

-Deutsche Bank: 4.950 dolar (Üst band)

ONS GÜMÜŞ 2026 HEDEF FİYAT

70 dolara yaklaşan gümüş ise birçok bankanın hedef fiyatını şimdiden geride bıraktı. Analistler, 2026’nın, gümüşün dengelenebileceği bir yıl olabileceğini ve 2025’teki gibi yüksek primleri ulaşmasının daha düşük bir ihtimal olarak gördüklerini aktarıyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve arz riskinin derinleşmesi durumunda gümüşte 75-80 dolar bandının teknik olarak radara girebileceği de aktarılıyor.

Özellikle 2025 Aralık döneminde daha belirgin olarak gerçekleşen yükseliş trendi öncesinde gelen son raporlara bakıldığında; Bank Of America, agresif senaryosunda gümüş fiyatının 2026 yılında 70 doları test edebileceğini öngördü.

İsviçreli UBS 65 dolar ve ABD’li JP Morgan da 2026 sonunda fiyatların kademeli olarak 58 dolar seviyesinde oturabileceğini tahmin ediyor.

BNP Paribas analistleri ise 2026 sonunda gümüş fiyatının 100 dolara varabileceği öngörüsünde bulunarak, agresif bir tahminde bulundu.

Önemli Uyarı: Bu içerik küresel finans kuruluşlarının raporlarından derlenerek ve piyasalarda gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

