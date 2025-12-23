Küreseldeki hareketlilik iç piyasada gram altını yeni rekora taşıdı.

Özellikle ABD’de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD-Venezuela gerilimi yükselişte etkili oldu. Ons altın 4 bin 416 dolara, gram altın 6 bin 76 TL’ye, gümüş ise 95,47 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın yıl başından bu yana yüzde 67 yükselirken gümüş ise yüzde 125 artışla altını geride bıraktı.

Uzmanlar ve bankalar küresel belirsizliklerin sürmesi hâlinde 2026’da altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimlerinin döngüsel desteğiyle altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar baz senaryoda yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü. HSBC de 2025 için ortalama tahminini 100 dolar yukarı çekerken 2026’da 5 bin doların görüleceği tahmininde bulundu.

