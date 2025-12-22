Gram altın 6.150 lirayı aşarak rekor kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik açıklamalarda bulundu. Yükselişin sebebini açıklayan Memiş, "Haziran ayına kadar gram altında 8 bin, belki beş haneli rakamlar... Sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda olacak. Yılın ikinci yarısı başka bir hikaye olacak" dedi. Uzman isim gümüş içinse ayrı bir parantez açtı, işte detaylar.

Gram altın bu sabah 6 bin aşarak kendi rekorunu kırdı. Piyasalar hareketlenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"ALIMLAR HIZLANDI, REKORLAR KAÇINILMAZ OLDU"

Altının haftaya yükselişle başladığını belirten Memiş, "Ons altın 1979 yılından beri 46 yılın tarihi zirvesi 4400 dolar seviyesinin üzerinde. Gram altın tarafında 6.112 liralar görüldü. Neden bu kadar yükseldi? Haftanın 3 günü ABD'de tatil olacak. Hafta kısa... Riskten kaçınmak için büyük tüccarlar alım yapıyor. Merkez Bankaları da fiziki talepte bulunuyor. Böylece yılı yükselişle tamamlayacak gibi duruyor. Alımlar hızlandı yeni rekorlar da kaçınılmaz oldu. " dedi.

Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş "Hazirana kadar" deyip rakam verdi: Aşacak...

"HAZİRANA KADAR GRAM ALTIN 8 BİNİ BULABİLİR"

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "2026 için ons ve gram tarafında yükseliş tahminimiz devam ediyor. Haziran ayına kadar gram altında 8 bin, belki beş haneli rakamlar... Sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda olacak. Yılın ikinci yarısı başka bir hikaye olacak. Daha duran bir fiyatlama göreceğiz. "

Gram altın kaç TL olacak? İslam Memiş "Hazirana kadar" deyip rakam verdi: Aşacak...

GÜMÜŞ ŞAMPİYON AMA RİSKLİ!

Gümüşe ayrı bir parantez açan Memiş, "Gümüş 2025 yılının şampiyonu oldu. Ancak bugünlerde gümüş yükseldi diye gidip almak bana göre çok riskli. Dikkat edilmesi gereken bir süreç. Üzebilir, temkinli yaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası