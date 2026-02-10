Fiat Professional, şubat sonuna kadar geçerli yeni bir kampanyaya imza attı. Otomotiv devi model bazlı 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi desteği sunuyor. İşte detaylar...

Fiat Professional, sunduğu finansman koşullarıyla ticari araç pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. Şirket şubat ayına özel 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Şirket, şubatta orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip "iş için güçlü, yaşam için konforlu" Scudo Combi/Combimix modellerini, 1 milyon liraya 9 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuyor.

Yerli üretim ve 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yine sıfır faizli kredi avantajıyla, Fiat mağazalarında yerini alıyor.

Müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayan Doblo Combi modelinde 1 milyon liraya 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından üst seviyede performans sunan Doblo Cargo modelinde ise 750 bin liraya 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor.

Yüksek performansı, verimliliği ve geniş iç hacmiyle öne çıkan Ducato Van, 16+1 yolcu kapasitesi sunan Ducato Minibüs ve farklı kasa boyutlarıyla tek ya da çift kabin alternatifleri bulunan Ducato Kamyonet modelleri, kampanya kapsamında 1 milyon liraya 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

