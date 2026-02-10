TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonuna dair açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Komisyon raporunun taslak metnini, koordinatör grup başkanvekili olan 5 kişiye özel olmak itibarıyla gönderdik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İki başkan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

5 GRUP BAŞKANVEKİLİNE GÖNDERİLDİ

Kurtulmuş burada süreç komisyonuna dair son detayları paylaştı. Komisyon raporunun taslak metninin hazırlandığını belirten TBMM Başkanı, "Komisyon raporunun taslak metnini, koordinatör grup başkanvekili olan 5 kişiye özel olmak itibarıyla gönderdik. Önümüzdeki günlerde komisyonu bir araya getirerek oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş

ÖZEL'E KÜFÜR TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ettiği küfürleri de eleştiren Kurtulmuş, "Siyaset söylenen söz kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkese tavsiyem herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes insani gereklere uyarak nezaket kurallar içinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin." dedi.

Kurtulmuş geçen hafta yaptığı açıklamada komisyon sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."

