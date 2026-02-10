Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralık gittiği Real Betis'te bu sezon 11 maçta görev yaptı. La Liga kulübü, bonservisini almayı düşündüğü 29 yaşındaki futbolcu için karar değiştirdi.

Fenerbahçe'ye, Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat konusunda kötü haber geldi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

REAL BETIS'İN AMRABAT KARARI

İspanyol basınında yer alan habere göre; daha önce Faslı futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan Real Betis, son dönemde kararını gözden geçirdi ve oyuncunun bonservisini alma planından vazgeçti.

MALİYET, SAKATLIK VE AFRİKA KUPASI

La Liga kulübünün, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç futbolculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişeye sebep olan bir diğer konunun, deneyimli orta sahanın sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın 3 üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.

Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı forması giyiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nın 2027 yılında düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

