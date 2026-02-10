Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatında görev yapan personeller için görevde yükselme sürecinde sonuç tarihi netleşti. 450 şube müdürü kadrosu için görevde yükselme yoluyla yapılacak atama kapsamında düzenlenen yazılı sınavın ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Sınava katılan adaylar, “MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap ararken bakanlık tarafından ilan edilecek tarih de duyuruldu.

MEB’in açıklamasına göre taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadroları için yapılan “Görevde Yükselme Yazılı Sınavı” 30 büyüklşehirde aynı anda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ise soru kitapçığı ve cevap anahtarı kısa süre içinde yayımlandı. Şimdi ise adayların gündeminde, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ve sonuçların nereden öğrenileceği yer alıyor. Peki, MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsayan görevde yükselme sürecinde sonuç tarihi netleşti. 450 şube müdürü kadrosu için görevde yükselme yoluyla yapılacak atama kapsamında düzenlenen yazılı sınavın sonuçları 4 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB görevde yükselme yazılı sınav sonuçları Bakanlığın resmi internet siteleri üzerinden 4 Mart 2026'da erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını odsgm.meb.gov.tr veya meb.gov.tr adreslerinden öğrenebilecek.

