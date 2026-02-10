Gelinim Mutfakta’da 10 Şubat Salı günü heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alime, Tuğba, Gözde ve Ayten arasındaki rekabetle günün puan durumu netleşiyor.

Haftanın ikinci gününde ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Dört gelinin mutfakta verdiği mücadelede, günün sonunda çeyrek altını kimin kazanacağı ve puan tablosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Şubat Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde gelinler, 3 renkli Kiş tarifini hazırlıyor. Kayınvalidelerden yüksek puan alarak günü birinci tamamlamak isteyen gelinler, tarifi en iyi şekilde yapmak için hünerlerini ortaya koydu. Yarışmada Gözde, Ayten, Alime ve Tuğba arasındaki rekabet devam ederken, 10 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi bölümün ardından haberimizde yer alacak.

10 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu?

10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

10 Şubat 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından takip ediliyor. Gün sonunda alınan puanlar, çeyrek altının sahibinin yanı sıra haftalık sıralamayı da doğrudan etkiliyor. Kayınvalidelerin verdiği puanların tamamlanmasının ardından günün puanları belli olacak.

Dünün puan durumu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 20

Ayten: 17

Alime: 13

Gözde: 12

