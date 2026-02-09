Gelinim Mutfakta 9 Şubat 2026 bölümünde günün birincisi, çeyrek altını kazanan gelin ve güncel puan durumu izleyicilerin gündeminde yer aldı. Erzincan buğu kebabı tarifinin yapıldığı yeni haftanın ilk gününde, Aslı Hünel’in verdiği puanlar ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonrası oluşan sıralama merakla takip ediliyor.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta, 9 Şubat Pazartesi günü de rekabet dolu anlara sahne oluyor. Dört gelin ve dört kayınvalidenin oylarıyla şekillenen yarışmada, gün sonunda açıklanacak sonuçlar yakından takip ediliyor.

9 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 9 Şubat 2026 tarihli bölümünda heyecan dorukta. Gün boyunca yapılan tadımların ardından Aslı Hünel’in verdiği puanlar ve kayınvalidelerin değerlendirmeleriyle çeyrek altının sahibi bölüm sonunda belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar Erzincan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Erzincan buğu kebabını en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. 9 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi Tuğba oldu.

9 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Kayınvalidelerin verdiği puanlar ve Aslı Hünel’in değerlendirmesi tamamlandıktan sonra tablo netleşti. Yarışmada haftanın ilk günü olması nedeniyle alınan puanlar, haftalık sıralama açısından da önem taşıyor.

9 Şubat puan durumu:

Tuğba: 20

Ayten: 17

Alime: 13

Gözde: 12

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta programında Huriye elendi.

