Gelinim Mutfakta 30 Ocak 2026 bölümünde günün birincisi Gözde çeyrek altını kazanırken, bilezikleri Tuğba aldı. Yarışmanın sevilen ismi Miyase Türkel ise anne olma hayali için tedavi sürecine başlamak amacıyla kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Türkel, “Bu uğurda neler yaşadım, neler çektim, ne hastalıklar atlattım. Yine zorlu ve yorucu bir süreç beni bekliyor” dedi.

Gelinim Mutfakta’nın 30 Ocak 2026 tarihli bölümünde günün birincisi ve çeyrek altın sahibi belli oldu. Haftanın finalinde tarifi en iyi yapan gelin Gözde oldu ve çeyrek altını kazanarak büyük sevinç yaşadı.

Gelinim Mutfakta Miyase yarışmadan gözyaşlarıyla ayrıldı! Nedenini bizzat açıkladı

KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Bilezikleri kazanan isim ise 72 puanla Tuğba oldu. Tuğba, en yakın rakibine yalnızca 2 puan fark atarak on altın bileziği kazanmayı başardı.

Haftanın eleme bölümünde ise yarışmaya veda eden isimler Gözde ve Alime oldu. Ancak yarışmacı Miyase, gözyaşları içinde duygusal bir açıklama yaparak bebek sahibi olmak için tedavi görmek istediğini ve bu nedenle yarışmadan ayrılmak istediğini belirtti. Yapım ekibi, Miyase’nin isteğini kabul etti, böylece bu hafta eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE YARIŞMADAN AYRILDI

Öte yandan Gelinim Mutfakta’nın sevilen ismi Miyase Türkel, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bilgilendirdi.

Anne olma hayalini gerçekleştirmek için tedavi sürecine başlamak isteyen Miyase, bu nedenle Gelinim Mutfakta yarışmasından kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

“ANNE OLMA YOLUNDA EN DOĞRU KARARI VERDİM”

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Miyase, kendisine destek olan ve dua eden herkese şu sözlerle teşekkür etti:

“Anne olmak… Bu hayatta her genç kadının belki de en masum en temiz dileği duasıdır. Benim de dileğim, duam için son şansım olan bu yolda kendim için en doğru kararı verdim ve Gelinim Mutfakta macerama şimdilik son verdim. Bu uğurda neler yaşadım, neler çektim, ne hastalıklar atlattım. Yine zorlu ve yorucu bir süreç beni bekliyor. Ama inşallah sonu çok güzel olacak tabii sizin dualarınız sayesinde… Şu zamana kadar beni destekleyen dua eden evinin kızı, ablası, torunu olarak gören herkese teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Şimdiden o kadar çok mesaj var ki asıl sizler iyi ki varsınız ama merak etmeyin. Miyonuz her zaman sizlerle gelişmeleri herkese anlatacağım. O zaman dualarınız Miyonuzla…”

